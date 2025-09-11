Umro bivši predsjednik kultnog talijanskog nogometnog kluba, imao je samo 41 godinu

Paul Baccaglini, bivši predsjednik kultnog talijanskog kluba Palerma, umro je u četvrtak u svom domu u okolici Milana u četvrtak u 42. godini života.

Prema prvim informacijama koje prenose talijanski mediji, beživotno tijelo pronašla je njegova partnerica, a vlasti istražuju slučaj. Naložena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti koja je odjeknula diljem zemlje, podsjetivši na složen i često nepredvidiv životni put jedne od najintrigantnijih ličnosti talijanske javne scene posljednjeg desetljeća.

Vijest o Baccaglinijevoj smrti izazvala je duboku tugu. Nogometni klub Palermo, sada pod vlasništvom City Football Groupa, oglasio se službenim priopćenjem: "Palermo FC, zajedno s predsjednikom Dariom Mirrijem i cijelom obitelji City Football Groupa, izražava sućut zbog preranog odlaska Paula Baccaglinija, predsjednika US Città di Palermo tijekom posljednjih mjeseci sezone 2016./17."

Posebno emotivna bila je reakcija njegove bivše dugogodišnje partnerice, manekenke i voditeljice Thais Wiggers, s kojom je bio u vezi osam godina. Na Instagramu je napisala poruku koja otkriva dubinu njihove povezanosti: "Nažalost, životni putevi su nas razdvojili... ali zajednička sjećanja ostaju živa." Njezine riječi dirnule su mnoge i dodatno naglasile ljudsku dimenziju ove tragedije.

Baccaglini je bio TV zvijezda, a 2017. godine je postao Predsjednik Palerma koji se nalazio u ogromnim financijskim problemima, no na čelu kluba bio je samo tri mjeseca dok nije bio prisiljen podnijeti ostavku, ostavljajući iza sebe turbulentno i nikad do kraja razjašnjeno poglavlje u povijesti kluba.

