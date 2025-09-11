Navijači nakon ubojstva Charlieja Kirka traže da se SAD-u oduzme Svjetsko prvenstvo
Atentat na Charlieja Kirka potaknulo broja npitanja o sigurnosti u SAD-u
Konzervativni influencer i voditelj jednog od najslušanijih američkih podcasta Charlie Kirk, ubijen u srijedu u atentatu prilikom nastupa na sveučilištu Utah Valley.
Video snimke incidenta snimljene mobitelima koje kruže društvenim mrežama prikazuju 31-godišnjeg Kirka kako se obraća brojnoj publici na otvorenom kampusu u Oremu u Utahu kada se začuo glasan pucanj. Kirk je pomaknuo ruku prema vratu dok je padao sa stolice, a ljudi su počeli bježati.
Odmah je prebačen u bolnicu, gdje je umro nekoliko sati kasnije.
Kirkovo ubojstvo izazvalo je val reakcija, ali i potaknulo pitanja o sigurnosti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se održati u SAD-u.
Navijači na društvenim mrežama čak predlažu da se nakon klirkove smrti SAD-u oduzme organizacija Mundijala.
U nastavku prenosimo neke od komentara s društvenih mreža:
"Još jednom, domaćinstvo Svjetskog prvenstva u Americi je užasna ideja. Ova vijest o Charlieju Kirku je srcedrapajuća."
"Kako će se Svjetsko prvenstvo održati u nesigurnoj zemlji nakon scena ubojstva Charlieja Kirka?"
"Nakon što sam vidio video Charlieja Kirka, mislim da domaćinstvo Svjetskog prvenstva u Americi nije pametna ideja."
"Svjetsko prvenstvo se ne može održati u Americi, radi sigurnosti svih"
