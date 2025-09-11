Navijači Dynama bijesni na novo pojačanje: 'On širi rusku propagandu'

Transfer mladog napadača Vladislava Blanute u Dynamo Kijev prošlog je tjedna izazvao buru reakcija među navijačima ukrajinskog velikana. Umjesto uobičajenog uzbuđenja zbog dolaska novog igrača, vijest je dočekana s ljutnjom i optužbama jer je vrlo brzo otkriveno da je 23-godišnji mladi reprezentativac Rumunjske inače rođeni Moldavac u prošlosti dijelio sadržaj povezan s ruskom propagandom.

Sumnjive objave iz prošlosti

Mediji i navijači brzo su podsjetili na njegove aktivnosti na društvenim mrežama. U 2023. godini Blanuta je na TikToku podijelio govor ruskog voditelja Vladimira Solovjova, poznatog kao jednog od glavnih promotora režima Vladimira Putina. U tom govoru Solovjov je moldavske vlasti nazvao “sotonističkom bagrom” i “neprijateljima naroda”.

Osim toga, Blanuta je objavljivao glazbu iz ruske TV serije Brigada, koja je u Ukrajini zabranjena još od 2015. zbog povezanosti dijela glumačke ekipe s propagandnim projektima Kremlja. Rumunjski mediji ranije su izvještavali i o tome da je igrač želio prijeći u ruski klub, no taj je transfer navodno stopiran od strane predsjednika U Craiove.

Dinamo u obrani poteza

S obzirom na reakcije, Dynamo Kijev našao se u nezgodnoj situaciji. Klupski glasnogovornik Andriy Shakhov priznao je da je transfer zaključen u velikoj žurbi nakon što je njihov napadač Vladyslav Vanat otišao u Gironu. Kako kaže, vremena za provjeru pozadine igrača gotovo da nije ni bilo:

'Morali smo pronaći zamjenu i registrirati ga za Konferencijsku ligu do 3. rujna. Dokumente smo poslali doslovno minutu prije isteka roka.'

Shakhov dodaje da je Blanuta klub uvjeravao kako nema nikakve pro-ruske stavove te da je dijeljenje Solovjovljevog govora bila greška:

'Rekao nam je da nije znao tko je Solovjov i da se šokirao kada je kasnije saznao. Ponovio je da nikad nije želio igrati za ruski klub i da mu je san oduvijek bio nositi Dinamov dres.'

Igrač se pravda, navijači i dalje nepovjerljivi

U svom prvom intervjuu za klupske kanale, Blanuta je pokušao umiriti situaciju:

'Rusija je agresor i ja to jasno govorim. Nikad nisam bio protiv Ukrajine niti podržavao rat. Moja je pogreška što sam prenio sadržaj bez da znam o kome se radi. Proeuropski sam i proukrajinski i želim to dokazati na terenu.'

Čak je ponudio i osobno susrete s navijačima kako bi im objasnio svoju stranu priče. No, među Dinamovim navijačima i dalje vlada skepsa.

'Riječi nisu dovoljne. Ako želi pokazati iskrenost, neka prvu plaću donira ukrajinskoj vojsci', izjavio je Oleksandr Popov, urednik navijačkog portala.

