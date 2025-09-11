Slovenski je klub u problemima: Objavili da njihov igrač ide u Ljubljanu, a stigao u Zagreb

Marcel Lorber novi je igrač Lokomotive. Mladi slovenski veznjak je raskinuo ugovor s Domžalama i stigao u Zagreb.

Ne bi u tome transferu bilo ništa čudno da Domžale nisu na svojim stranicama objavili kako Lorber odlazi u ljubljanski Bravo. Nogomania je otkrila tu laž i već tada najavili da je Lorber blizu Lokomotive. Ta greška samo oslikava situaciju u kojoj se Domžale nalaze. Slovenski je klub u velikim financijskim problemima i plaće igračima kasne.

"Jako sam sretan što sam došao u Lokomotivu. Veselim se novom izazovu, vjerujem da ću napredovati i pomoći momčadi u ostvarenju ciljeva", rekao je Slovenac po potpisu za Lokomotivu. Lorber je centralni vezni koji je ponikao u Mariboru za čiju je prvu momčad odigrao 41 utakmicu. Prošle sezone je u Domžalama odigrao 24 utakmice u prvenstvu i zabio dva pogotka.

Transfermarkt ga cijeni na 400 tisuća eura, a na toj je stranici također smješten u Bravo iako je danas službeno predstavljen u Lokomotivi.

