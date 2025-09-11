Engleski velikan pod istragom: FA izrekao 74 optužbe zbog 'mračnog razdoblja'

Engleski nogomet potresa još jedan skandal. Nakon što je Manchester City suočen s 115 optužbi za kršenje financijskih pravila, sada se i Chelsea našao pod povećalom. Engleski nogometni savez (FA) potvrdio je kako je protiv londonskog velikana podignuto čak 74 optužbe zbog navodnih prekršaja vezanih uz transfere, agente i ulaganja trećih strana.

Optužbe se, kako je priopćio FA, odnose na kršenje brojnih pravila: od pravilnika o nogometnim agentima i posrednicima, do regulacija koje se tiču trećih strana u vlasništvu nad igračima. Sporni događaji datiraju još iz razdoblja između 2009. i 2022. godine, a najveći dio navodnih prekršaja dogodio se između sezona 2010./11. i 2015./16., upravo u vrijeme kada je klub bio u vlasništvu ruskog milijardera Romana Abramoviča.

Chelsea je reagirao službenim priopćenjem na svojoj web stranici, u kojem ističu kako su navedeni slučajevi rezultat interne istrage koju je provela nova vlasnička struktura, a sve nepravilnosti su pravovremeno prijavljene relevantnim institucijama, uključujući FA.

'Nakon završetka procesa kupnje 30. svibnja 2022., novi vlasnici su tijekom dubinske analize poslovanja uočili moguće nepravilnosti u financijskom izvještavanju i druge potencijalne prekršaje. Odmah po preuzimanju, klub je sve prijavio FA-u i drugim regulatorima, stoji u priopćenju kluba.

Dodaju i da su tijekom istrage pružili potpun uvid u svu dokumentaciju, podatke i arhive kluba, naglašavajući svoju punu suradnju u rješavanju ovog složenog slučaja.

'Proces je u završnoj fazi i nastavljamo raditi s FA-om kako bismo sve zaključili što je prije moguće.'

Chelsea sada ima rok do 19. rujna 2025. da službeno odgovori na optužbe. Iako postoji mogućnost da klub ospori određene točke optužnice, dosadašnja komunikacija upućuje na to da će se nastaviti suradnja s FA-om bez većih konflikata.

