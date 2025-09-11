Seniorke Herthe doživjele debakl protiv U-14 ekipe: 'Ovakvi susreti ne bi smjeli postojati'

Veliko iznenađenje i svojevrsna neugodnost dogodila se u pripremnoj utakmici ženske momčadi Herthe Berlin, koja je u trening-susretu doživjela uvjerljiv poraz od vlastite U-14 momčadi, kako prenosi Bild. Mladići iz Herthine akademije slavili su s čak 9:1 protiv seniorki, što je izazvalo brojne reakcije u njemačkoj javnosti, ali i unutar samog kluba.

Predsjednik nahvalio momčad

Prijateljski ogled trebao je poslužiti kao uigravanje i testiranje forme za žensku ekipu, no pretvorio se u lekciju koju nisu očekivali ni najveći skeptici. Neugodan ishod posebno je zatekao predsjednika kluba Fabiana Dreschera, koji je još nedavno optimistično najavljivao veliku sezonu za žensku momčad Herte.

'Svi smo uzbuđeni, očekujemo sjajnu sezonu. Tko zna, možda ćemo na kraju slaviti dvostruku promociju,'poručio je Drescher samo nekoliko tjedana ranije.

Nesretna situacija

Ova situacija otvorila je ponovno raspravu o smislenosti ovakvih test-utakmica. Aylin Yaren, tursko-njemačka nogometašica koja igra za Viktoriu Berlin, kritizirala je sam koncept igranja protiv mlađih muških uzrasta:

'Fizički, dečki te dobi imaju prednost jer su snažniji, brži i imaju bolju eksplozivnost. Takvi mečevi mogu djelovati demotivirajuće za igračice. Ne razumijem zašto se uopće još igraju,' izjavila je Yaren.

Ovo nije prvi put da ženske ekipe dožive sličan rezultat kada je švicarska ženska reprezentacija, uoči Eura izgubila 7:1 od U-15 selekcije.

Težak poraz ženske momčadi dolazi u trenutku kada ni muška ekipa Herte ne briljira jer nakon četiri kola Bundeslige 2 imaju samo dva boda i drže pretposljednje mjesto na ljestvici.

