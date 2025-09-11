Stadion Zrinjskog uništen: Klupe letjele 150 m, vjetar polomio gol, a samo srećom izbjegnute su ljudske žrtve

Olujno nevrijeme koje je u srijedu navečer pogodilo Mostar, nažalost nije zaobišlo ni stadion HŠK Zrinjski.

Klub kojeg vodi Igor Štimac objavio je fotografije stadiona koji je jako pogođen.

"Izuzetno jak vjetar prouzročio je znatna materijalna oštećenja na stadionskoj infrastrukturi, ali s obzirom na to da je nezapamćeno nevrijeme uslijedilo otprilike sat vremena nakon završetka prvenstvene utakmice između HŠK Zrinjski i FK Sarajevo, možemo izraziti olakšanje što, unatoč razmjerima, danas govorimo isključivo o materijalnoj šteti", napisali su u objavi pa dodali:

"Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmjere udara vjetra najbolje ilustrira činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu."

"HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH."

"S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA."