Iskeširao dva milijuna kuna za svadbu: Iako se za njega i potukla, brak je pukao za dvije godine

Manekenka Malina Grahek i poduzetnik Josip Šelendić 11. rujna 2010. godine proslavili su crkveno vjenčanje u zagrebačkim Remetama.

Par se već ranije, u studenome 2009., vjenčao kod matičara, no kako je Malina tada bila u trećem mjesecu trudnoće, svečano vjenčanje u crkvi odlučili su organizirati nakon rođenja sina.

U Remete su stigli uz stroge mjere osiguranja. Josip je u crkvu ušao neprimjetno na stražnji ulaz, dok je Malina desetak minuta čekala u crnom Mercedesu ukrašenom bijelim ružama. U pratnji zaštitara, koji su joj lice zaklanjali kišobranima, prošetala je do ulaza poput prave holivudske zvijezde.

Mladenka je nosila bijelu vjenčanicu i u rukama držala buket žutih ruža.

Svadbeno slavlje održano je u šatoru na terenima Golf & Country Cluba u Zagrebu, a prema tadašnjim napisima, proslava je stajala oko dva milijuna kuna. Očekivalo se oko 500 uzvanika, jer je Malina, kako su tada isticali mediji, oduvijek željela veliko vjenčanje.

Nekada jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih manekenki u Hrvatskoj, Malina Grahek danas živi daleko od očiju javnosti. Nakon burnih godina obilježenih skandalima, povukla se kako bi se posvetila sinu Luki i radu u obiteljskoj tvrtki – pogrebnom poduzeću.

Malina je karijeru gradila zahvaljujući atraktivnom izgledu, ali i brojnim incidentima. Javnost je pamti po tučnjavama u zagrebačkim klubovima – najpoznatija je ona iz 2009. s manekenkom Antei Kodžoman, kao i kasniji sukob s atletičarkom Ivanom Brkljačić.

Godine 2010. udala se za poduzetnika Josipa Šelendića, a njihovo raskošno vjenčanje u zagrebačkim Remetama proglašeno je jednim od najskupljih u Hrvatskoj – vrijedno oko dva milijuna kuna. Među uzvanicima su tada bili i bivši predsjednik Stjepan Mesić te gradonačelnik Milan Bandić. Ipak, brak je potrajao kratko – već 2012. godine, dvije godine kasnije, Šelendić je putem Facebooka objavio da je slobodan.

Danas Malina vodi mirniji život, bez svjetla reflektora. Manekenstvo je zamijenila uredskim poslom i, kako sama kaže, ne žali zbog toga. S bivšim suprugom ostala je u dobrim odnosima, a zajedno se brinu o sinu.

