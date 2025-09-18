MILJENICA PUBLIKE /

Od pop hitova do ljubavi s tajanstvenim odvjetnikom: Ovako je Domenica izgledala na početku karijere

Foto: Marko Juric/pixsell
Domenica Žuvela hrvatska je pjevačica publici poznata po pjesmama pretežito pop žanra.
1 /24
Domenica Žuvela (32) je talentirana pjevačica s Korčule koja je već godinama jedno od prepoznatljivih lica na hrvatskoj glazbenoj sceni. Svoju profesionalnu glazbenu karijeru započela je oko 2017. godine, kada je počela nastupati kao solo izvođačica. Uglavnom izvodi pop pjesme koje često potpisuju poznati glazbeni autori Tonči (63) i Vjekoslava Huljić (62).

Publika često hvali njezine nastupe, a među najvažnijim su koncerti na otoku Viru i u Splitu na otvorenju Žnjanskog platoa. U privatnom životu je u dugogodišnjoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem

 

18.9.2025.
22:33
Od pop hitova do ljubavi s tajanstvenim odvjetnikom: Ovako je Domenica izgledala na početku karijere