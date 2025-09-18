Od pop hitova do ljubavi s tajanstvenim odvjetnikom: Ovako je Domenica izgledala na početku karijere

Domenica Žuvela (32) je talentirana pjevačica s Korčule koja je već godinama jedno od prepoznatljivih lica na hrvatskoj glazbenoj sceni. Svoju profesionalnu glazbenu karijeru započela je oko 2017. godine, kada je počela nastupati kao solo izvođačica. Uglavnom izvodi pop pjesme koje često potpisuju poznati glazbeni autori Tonči (63) i Vjekoslava Huljić (62).

Publika često hvali njezine nastupe, a među najvažnijim su koncerti na otoku Viru i u Splitu na otvorenju Žnjanskog platoa. U privatnom životu je u dugogodišnjoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem.