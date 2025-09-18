Ona vrti muškarce oko malog prsta: Nakon razvoda bila oko princa, a sad je s vrhunskim tenisačem?

Brooks Nader (28) američki je model i poduzetnica iz Baton Rougea, Louisiana, koja se proslavila nakon pobjede na natječaju Sports Illustrated Swim Search 2019. godine. Osim manekenske karijere, okušala se i u glumi te u televizijskom showu Dancing with the Stars, gdje je nastupila 2024. godine. Bila je u braku s Billyjem Haireom (39), a nakon razvoda povezivana je s nekoliko poznatih imena, među kojima je i tenisač Carlos Alcaraz (22), s kojim je, prema pisanju medija, u vezi.