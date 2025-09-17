Minea zapalila Lisinski: Pogledajte tko je od domaćih zvijezda zaplesao uz njezine hitove

Večeras je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog vladala prava glazbena euforija – Renata Končić Minea proslavila je svoj rođendan i velikih 30 godina karijere nezaboravnim koncertom "Minea & prijatelji – Mojih 30 godina".

Miljenica publike, koja je na scenu kročila još devedesetih, ovim je nastupom podsjetila na svoje najveće hitove i zahvalila publici koja je svih ovih godina ostala uz nju. Zanimljivo je i da se slavlje odvijalo upravo na njezin rođendan, što je cijeli događaj pretvorilo u dvostruku obljetnicu.

U glamuroznom ambijentu Lisinskog okupile su se brojne zvijezde domaće estrade koje su došle podržati kolegicu i prijateljicu – od dugogodišnjih suradnika, preko glazbenih legendi, pa sve do mlađih generacija izvođača koji Mineu smatraju uzorom. U nastavku pogledajte tko se sve zabavljao uz hitove poput "Rano", "Good boy", "Vrapci i komarci" i "Da me 'oće Stipe".