Sjećate li se ovih stvari iz 80.-ih? Njima se nekada služilo umjesto mobitela i društvenih mreža

Tehnologija danas čini naš život jednostavnijim i bržim, a mogućnosti koje nam nudi neprestano se šire. Na svakom koraku imamo pristup informacijama, zabavi i komunikaciji, pa je danas gotovo nezamislivo živjeti bez pametnih uređaja i interneta. Ipak, jeste li se ikada zapitali kako su ljudi funkcionirali prije nekoliko desetljeća, u vremenu kada tehnologija nije bila toliko napredna?

Tijekom 80-ih, život je bio potpuno drugačiji. Umjesto današnjih pametnih telefona, računala i društvenih mreža, ljudi su se snalazili s alatima i uređajima koji su možda bili jednostavniji, ali su imali svoju čar i specifičan šarm. Kako bi vam dočarali kako je izgledao svakodnevni život u to doba, surađivali smo s Instagram stranicom Retroteka, koja nam je pomogla prikupiti 15 predmeta koji su tada bili neizostavan dio života, a danas su potpuno nestali ili su zamijenjeni modernim tehnologijama.