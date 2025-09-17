Zaručio se s naljepšom Šveđankom? Upoznajte fatalnu djevojku 'atletskog čarobnjaka' Duplantisa

Desire Inglander (24) je švedska manekenka, influencerica i poduzetnica koja je postala poznata i širem svijetu kao djevojka, a danas zaručnica slavnog atletičara i svjetskog rekordera u skoku s motkom, Armanda "Monda" Duplantisa (25). Rođena je 2. svibnja 2001. u Stockholmu. Tamo je završila srednju školu i kasnije diplomirala digitalni marketing.

Karijeru je izgradila kao model, potpisana je za agenciju Generation Models i radila je s poznatim luksuznim brendovima kao što su Dior, Hermes, Bottega Veneta i L’Oreal. Osim što radi kao model, vrlo je popularna i na društvenim mrežama – ima preko milijun pratitelja na TikToku i oko 750 tisuća na Instagramu. Osim toga, vodi i vlastitu firmu koja se bavi marketingom i influenserskim poslovima. U 2024. godini, njezina tvrtka zaradila je oko 4,2 milijuna švedskih kruna, što je otprilike 350.000 eura.

Desire i Mondo upoznali su se 2020. godine na jednoj zabavi u Stockholmu. U početku nije bila zainteresirana za vezu, ali su nastavili komunikaciju preko Snapchata i uskoro postali par. Zaručili su se u listopadu 2024. godine, i to tijekom snimanja za Vogue u SAD-u.

Par često putuje, pojavljuje se zajedno na javnim događanjima i dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama.