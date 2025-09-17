Zemlje kao da se natječu koja će Trumpu prirediti svečaniji doček: Pogledajte ovu raskoš

Otkako je započeo svoj drugi mandat početkom 2025. godine, američki predsjednik Donald Trump posjetio je pet zemalja. Trumpov prvi posjet u inozemstvo bio je u travnju, kada je stigao u Italiju kako bi u Rimu prisustvovao na misi za teško bolesnog papu Franju, a zatim je putovao u Vatikan, na sprovod pape.

Uslijedili su 'klasični' posjeti drugim državama, ipak bitno drugačiji od posjeta drugih predsjednika.

Trump je u svibnju ove godine posjetio čak tri arapske zemlje: Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske emirate i Katar. U rujnu, Veliku Britaniju. Svaki od ovih dočeka bio je spektakularan, gotovo kao da se zemlje međusobno natječu u tome koja će američkom predsjedniku upriličiti veću dobrodošlicu i ukazati veću počast. Uostalom, pogledajte i prosudite sami - koji vam se doček najviše sviđa?