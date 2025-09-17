Putin nadgledao vojne vježbe: Ispalili krstareće projektile, a spominje se i zloglasni Orešnik

Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je osobno nadgledao zajedničke rusko-bjeloruske vojne vježbe Zapad 2025.

Novinska agencija Anadolu javlja da je Putin na poligon Mulino u regiji Nižnji Novgorod stigao u vojnoj uniformi i istaknuo da je cilj vježbi uvježbavanje obrane od bilo kakve agresije. 'Svrha je uvježbavanje svih potrebnih elemenata za bezuvjetnu zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i obranu od bilo kakve agresije', rekao je Putin.

Isprobao naočale

Dodao je da se vježbe odvijaju na 41 vojnom poligonu, u njima sudjeluje 100 tisuća vojnika i oko 10 tisuća jedinica oružja i opreme. Osim toga, rekao je, u vježbi sudjeluje više od 247 brodova, uključujući površinske brodove, podmornice i pomoćne brodove.

Na fotografijama je zabilježeno kako pregledava oružje te isprobava taktičke naočale Strekoza.

Podsjetimo, pojedini zapadni dužnosnici izjavili su zabrinutost zbog održavanja vježbi. Zapovjednik Obrambenih snaga Finske Janne Jaakkola usporedio ih je s onima koje su se održale tek nekoliko mjeseci prije početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Orešnik dio vježbi?

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u utorak je rekao da Rusija i Bjelorusija vježbaju lansiranje ruskog taktičkog nuklearnog oružja. Državni mediji prenijeli su pak izjavu bjeloruskog načelnika Glavnog stožera da je dio vježbi i ruski hipersonični projektil Orešnik, koji je testiran prošle godine u ratu s Ukrajinom.

Isto tako, Rusko ministarstvo obrane reklo je u utorak da su ruski strateški bombarderi Tu-160 sa sposobnošću nošenja nuklearnog oružja vježbali lansiranje krstarećih projektila iznad Barentsovog mora sjeverno od nordijskih zemalja. Bombarderi su letjeli iznad neutralnih voda Barentsovog mora oko četiri sata, praćeni borbenim zrakoplovima MiG-31, rečeno je.

Odvojeno, rečeno je da su marinci ruske Sjeverne flote uvježbavali odbijanje amfibijskog desanta neprijateljskih snaga na poluotoku u ruskoj regiji Murmansk. Na videu su se mogli vidjeti vojnici, popraćeni helikopterima i borbenim zrakoplovima, kako koriste oklopna vozila, dronove, bacače raketa i automatsko oružje, odbijajući imaginarnog neprijatelja.

Brodovi iz ruske Baltičke flote, popraćeni borbenim zrakoplovima, ispaljivali su krstareće projektile na neprijateljske brodove, a isto su činili i kopneni mobilni lanseri raketa. U ruskoj enklavi Kalinjingrad, vojska je vježbala korištenje sustava Torn-MDM za radioelektronsko izviđanje kako bi detektirali lokaciju neprijateljskih snaga i njihove koordinate poslali dronu i artiljerijskim jedinicama.

