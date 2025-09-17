Putinov čovjek poludio zbog Rafalea i zaprijetio NATO-u: 'Bože, gdje da vas sve pokopamo?'

Vladimir Solovjov, glavni propagandist režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, u utorak je zaprijetio članicama NATO saveza.

Između ostalog, na televizijskom kanalu koji je pod kontrolom Kremlja, Poljskoj je zaprijetio taktičkim nuklearnim oružjem jer je Francuska na njihov teritorij poslala tri borbena zrakoplova Rafale kako bi im pomogli pri obrani zračnog prostora nakon upada ruskih dronova.

❗️Attention, Poland and France!



Russian propagandists threaten to strike the Polish territory with tactical nuclear weapons because France deployed 3 Rafale fighter jets to help Warsaw protect its airspace in response to a Russian drone attack.



"Do I get it right that Macron… pic.twitter.com/rl2WDw9oOX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2025

"Jesam li dobro shvatio da Emmanuel Macron želi ući u povijest Francuske kao njezin posljednji predsjednik? Doduše, neće ostati nitko tko bi pisao francusku povijest u slučaju nuklearnog rata", kazao je Solovjov.

'Gdje ćemo vas pokopati?'

Isto tako, Mirror je u utorak pisao da je Solovjov prijetio i britanskim vojnim pilotima. "Britanci žele umrijeti pa žele, baš kao i Francuzi, letjeti poljskim nebom. Typhooni će tamo letjeti u nadolazećim danima, ali nemojte naletjeti na francuske Rafalee. Bože, gdje ćemo vas sve pokopati", rekao je Solovjev.

Dodao je i da Rafalei raspoređeni u Poljskoj imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja, ali je ipak priznao da se na fotografijama vidi da ih ne nose. "Ovo je ozbiljna eskalacija. Moramo uzeti u obzir ove avione, svaki njihov polet za nas je početak nuklearnog rata", pričao je Solovjov u programu uživo.

Nije mu prvi put

Podsjetimo, ovakvi Solovjevi ispadi nisu rijetkost. Tako je početkom rujna zaprijetio da će Rusija potopiti Veliku Britaniju nuklearnim torpedom Posejdonom. Tvrdio je i da se ukrajinski dronovi na ruski teritorij lansiraju iz Latvije i Estonije pa je pozvao na uništenje tih država.

"Ta mjesta treba izbrisati s lica Zemlje. Ako odande lansiraju na naš teritorij, moramo uzvratiti udarac", poručio je tada Solovjov.

