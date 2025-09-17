Mlada Adna (25) preminula dva dana nakon vjenčanja: Naglo joj je pozlilo, pala je u komu...

Tragična smrt mlade djevojke Adne Rovčanin-Omerbegović (25) koja je u ponedjeljak preminula samo dva dana nakon svojeg vjenčanja zavila je Sarajevo u crno, javlja Dnevni avaz.

Adna i njen suprug Faris vjenčali su se u subotu u sarajevskom hotelu Hollywood, a noć se ubrzo pretvorila u tragediju. Obitelj i prijatelji navodi da joj je naglo pozlilo nakon svadbenog veselja. Hitno je prebačena u bolnicu u Sarajevu gdje je dva dana provela u komi. Nažalost, preminula je u ponedjeljak.

Portal Ekskluziva.ba piše kako se neslužbeno doznaje da je imala potres mozga.

'Nije pravedno'

Mediji u susjedstvu pišu da se Adna bavila kozmetikom te da je u Sarajevu imala svoj salon. Prijatelji navode da je bila vrijedna, nasmijana i uvijek vedra.

"Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostat ćeš u našim srcima", "Još jučer si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaju u miru, draga Adna", stoji u emotivnim objavama na društvenim mrežama.

