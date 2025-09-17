Gucci i Balenciaga u centru brutalnih napada: Iza svega stoje zloglasni 'lovci'

Francuski modni konglomerat Kering, koji je krovni vlasnik prestižnih modnih brendova kao što su Gucci, Balenciaga i Alexander McQueen, nedavno se našao u središtu velikog hakerskog napada, nakon što je potvrđeno da su hakeri uspjeli ukrasti podatke o klijentima ovih luksuznih modnih kuća, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost među kupcima i poslovnim analitičarima diljem svijeta.

Incident se dogodio još u lipnju ove godine, a za napad je odgovornost preuzela zloglasna hakerska grupa poznata kao Shiny Hunters, koja je i ranije bila umiješana u niz velikih provala i krađa podataka diljem svijeta.

Prema službenom priopćenju kompanije, napadači su uspjeli pristupiti ograničenom broju osobnih podataka, uključujući imena, brojeve telefona, e-mail adrese i datume rođenja kupaca, dok brojevi platnih kartica, bankovni podaci i brojevi osobnih dokumenata, kako tvrdi Kering, nisu ni na koji način kompromitirani.

Računi teški 86.000 dolara

Ipak, prema izvještajima francuskih i europskih medija, među ukradenim informacijama našli su se i podaci o potrošačkim navikama te iznosima koje su pojedini kupci trošili u luksuznim buticima, pri čemu su neki računi prelazili čak 86.000 dolara, što je izazvalo dodatnu zabrinutost zbog mogućnosti da se ti podaci iskoriste za ciljanje imućnih klijenata i potencijalne online prijevare.

Hakerska grupa Shiny Hunters navodno je dio ukradenih podataka već objavila na pojedinim Telegram kanalima, što povećava rizik da oni dospiju u ruke drugih kriminalnih mreža koje se bave tzv. "phishing" napadima i krađom identiteta. Kompanija Kering je odmah po otkrivanju incidenta obavijestila nadležne organe i pokrenula istragu te angažirala neovisne stručnjake za kibernetičku sigurnost kako bi detaljno ispitali razmjere napada i utvrdili na koji način je došlo do curenja podataka. Pogođeni klijenti bit će pojedinačno obaviješteni, a kompanija je istaknula da je već poduzela dodatne mjere za jačanje sigurnosnih sustava i sprječavanje sličnih incidenata u budućnosti.

Ozbiljan udarac

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po ugled Keringa mogle biti dugoročne, jer luksuzni brendovi svoju reputaciju grade ne samo na ekskluzivnosti proizvoda, već i na diskreciji i povjerenju kupaca, a ovakav incident ozbiljno narušava taj odnos.

U trenutku kada se u svijetu luksuzne mode vodi žestoka konkurentska borba za najbogatije kupce, ovaj incident dolazi kao ozbiljan udarac za Kering, koji će sada morati uložiti značajne resurse kako bi obnovio povjerenje svojih klijenata i dokazao da može zaštititi njihove podatke na najvišoj razini. Iako kompanija tvrdi da je situacija pod kontrolom i da nema indikacija da je došlo do kompromitiranja financijskih podataka, reputacijska šteta je već nastala, a pitanje ostaje koliko će vremena biti potrebno da se u potpunosti saniraju posljedice ovog hakerskog napada, koji je još jednom pokazao koliko su i najveće svjetske korporacije ranjive u digitalnom dobu.

