Imao je 310 kilograma: Dizalicom za namještaj spuštali tijelo muškarca nakon smrti

Baris Yildirim (49) preminuo je od posljedica srčanog udara u svom domu u turskoj provinciji Aydin. S obzirom da je nesretni muškarac težio nevjerojatnih 310 kilograma, bili su prisiljeni iznijeti njegovo tijelo kroz prozor, dizalicom za namještaj, piše Fenix.

Baris je bio prikovan za krevet u svom domu, a u srpnju je podvrgnut operaciji gastričnog rukava, odnosno odstranjivanja dijela želuca, u susjednoj provinciji Denizli, a kasnije je pušten iz bolnice.

Yildirim je doživio srčani udar u svom domu i preminuo unatoč naporima liječnika da ga spase.

Budući da njegovo tijelo, zbog velike težine, nije moglo biti izneseno iz stana niz stepenice, morali su to učiniti pomoću dizalice kroz prozor.

