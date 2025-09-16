PRIKOVAN ZA KREVET /

Imao je 310 kilograma: Dizalicom za namještaj spuštali tijelo muškarca nakon smrti

Imao je 310 kilograma: Dizalicom za namještaj spuštali tijelo muškarca nakon smrti
Foto: Profimedia/Ilustracija

Yildirim je doživio srčani udar u svom domu i preminuo unatoč naporima liječnika da ga spase

16.9.2025.
21:55
Tajana Gvardiol
Profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Baris Yildirim (49) preminuo je od posljedica srčanog udara u svom domu u turskoj provinciji Aydin. S obzirom da je nesretni muškarac težio nevjerojatnih 310 kilograma, bili su prisiljeni iznijeti njegovo tijelo kroz prozor, dizalicom za namještaj, piše Fenix.

Baris je bio prikovan za krevet u svom domu, a u srpnju je podvrgnut operaciji gastričnog rukava, odnosno odstranjivanja dijela želuca, u susjednoj provinciji Denizli, a kasnije je pušten iz bolnice.

Yildirim je doživio srčani udar u svom domu i preminuo unatoč naporima liječnika da ga spase.

Budući da njegovo tijelo, zbog velike težine, nije moglo biti izneseno iz stana niz stepenice, morali su to učiniti pomoću dizalice kroz prozor.

POGLEDAJTE VIDEO: Stepenice umjesto ceste, Hitna ne može do bolesnih u Gornjem Vrapču: Čekaju rješenje već 20 godina

PretiliMuškaracSrčani UdarDizalicaTurska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIKOVAN ZA KREVET /
Imao je 310 kilograma: Dizalicom za namještaj spuštali tijelo muškarca nakon smrti