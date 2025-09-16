Stambena kriza trese mediteransku zemlju: Vlada ukida više od 50.000 apartmana za odmor

Španjolska vlada planira ukloniti više od 53.000 ilegalnih apartmana za odmor s internetskih platformi. Te će stanove uskoro koristiti redovito tržište nekretnina i oni će biti stavljeni na raspolaganje "mladim ljudima i obiteljima naše zemlje", rekao je španjolski premijer Pedro Sánchez na stranačkom skupu u Malagi.

Radi se, prema navodima Sáncheza, o stanovima čiji su vlasnici podnijeli zahtjev za registraciju, obvezan od 1. srpnja, ali ga nisu dobili jer ne ispunjavaju zakonske uvjete. Kod mnogih od tih apartmana utvrđene su "tisuće nepravilnosti", piše Deutsche Welle.

Osobito mnogo takvih slučajeva zabilježeno je u Sevilli (2.289), Marbelli (1.802), Barceloni (1.564), Malagi (1.471) i Madridu (1.257), izvijestila je televizija rtve. Ministarstvo za stanovanje već je obavijestilo različite platforme za iznajmljivanje da uklone ponude tih ukupno 53.876 ilegalnih smještajnih jedinica.

Od turizma živjeti, pod turizmom ispaštati

Sánchez je objasnio da je ta mjera dio strategije njegove lijevo orijentirane vlade da se stambeni prostor vrati svojoj osnovnoj namjeni – stanovanju. Cilj je suzbiti ilegalno turističko iznajmljivanje i poboljšati kvalitetu života u gradovima. Vlada je već ranije uklonila desetke tisuća apartmana s platforme Airbnb.

Španjolska se suočava sa stambenom krizom koja iz godine u godinu postaje sve teža. Udruge stanara i druge organizacije smatraju da je razlog takvog stanja, između ostalog, i sve veći broj apartmana za turiste. Njihov je broj, prema procjeni državnog zavoda za statistiku INE, nedavno iznosio oko 400.000. Prema podacima vlasti, u tom se segmentu godišnje bilježi rast do 15 posto.

Početkom travnja deseci tisuća ljudi diljem zemlje prosvjedovali su protiv sve veće stambene krize pod motom „Okončajmo biznis sa stanovima“. Prosvjednici su zahtijevali kraj špekulativnih poslova s nekretninama, više socijalnih stanova i prestanak pretvaranja stambenog prostora u apartmane za turiste. U toj popularnoj turističkoj zemlji ljudi često izlaze na ulice i organiziraju prosvjede protiv masovnog turizma.

