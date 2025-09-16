Zemlju s tisuću potresa godišnje pogodio još jedan masivni! Strahuje se od cunamija

Snažan potres pogodio je obalu Aleutskih otoka na Aljasci, izazvavši strah od cunamija među stanovnicima.

Američki geološki zavod evidentirao je potres magnitude 5,2 stupnja po Richteru u 1 sat po lokalnom vremenu u Nikolskom, piše Daily Mail.

Šanse za novi potres jači od 3 stupnja u blizini epicentra u sljedećih tjedan dana veće su od 60 posto. Za udar magnitude 5 ili više, šansa je dva posto.

Iako nije bilo neposrednog upozorenja na cunami, online izvješća sugeriraju da su stanovnici i vlasti na oprezu dok procjenjuju potencijalne posljedice.

Dva sata kasnije, izvijestili su da je potres ipak bio 4,8 stupnjeva.

Na dubini od 10 kilometara

"To je seizmički aktivno područje, što dokazuju tisuće potresa koji se događaju svake godine", rekli su iz Centra za potrese na Aljasci.

Ova velika subdukcijska zona je mjesto gdje se Pacifička ploča potiskuje ispod Sjevernoameričke ploče, stvarajući značajnu seizmičku aktivnost.

Američki geodetski zavod SAD-a izjavio je da je potres bio na dubini od 10 kilometara, što bi općenito izazvalo jače podrhtavanje na površini od dubljih podrhtavanja iste magnitude.

Međutim, USGS-u nisu dostavljena izvješća o podrhtavanju jer je Nikolski nenaseljen.

Podsjetimo, u srpnju je masivni potres jačine 8,8 pogodio područje Aljaske kod Rusije. Potres je bio 135 kilometara od Kamčatke. Bio je to šesti najjači potres ikada.

Također se vjeruje da je bio najjači koji je pogodio planet nakon megapotresa magnitude 9,1 koji je prije 14 godina pogodio sjeveroistočni Japan i ostavio 19.747 mrtvih ili nestalih.

Upozorenje na cunami bilo je na snazi ​​za zajednice duž Aleutskog lanca, uključujući Atku, Adak i Pribilof. Havaji i dijelovi zapadne obale SAD-a bili su pod istim upozorenjem.

Međutim, američka država bila je meta još jednog upozorenja na cunami samo nekoliko tjedana ranije.

Dana 17. srpnja, snažan potres magnitude 7,5 pogodio je južno od Aljaškog poluotoka, u blizini otoka Shumagin, jugoistočno od Sand Pointa.

