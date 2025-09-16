Palestinsko ministarstvo: 'Izraelski planovi pretvaraju najveći grad u masovno groblje'

Izrael je pokrenuo kopnenu ofenzivu na grad Gazu nakon tjedana intenzivnog bombardiranja tog najvećeg urbanog središta u pojasu Gaze.

Unatoč tome, stotine tisuća ljudi ostalo je u gradu gdje je već proglašena glad uzrokovana ograničenjem humanitarne pomoći.

Izrael je svoju kopnenu ofenzivu opravdao tvrdnjom da je grad Gaza jedno od posljednjih preostalih uporišta Hamasa, piše The Guardian.

Foto: Profimedia

IDF izdao upozorenje

Glasnogovornik IDF-a, pukovnik Avichay Adraee, na arapskom jeziku je objavio upozorenje na društvenim mrežama.

"IDF je započeo s demontiranjem terorističke infrastrukture Hamasa u gradu Gazi. Grad Gaza je opasna zona borbenih djelovanja. Ostati u gradu ugrožava vaš život. Radi vlastite sigurnosti, evakuirajte se što je brže moguće prema označenim sigurnim zonama, vozilom ili pješice, putem koridora Al-Rashid južno od Wadi Gaze. Pridružite se više od 40 posto stanovnika grada koji su već evakuirani radi vlastite i sigurnosti svojih bližnjih."

IDF očekuje da će se u gradu Gazi suočiti s dvije do tri tisuće boraca Hamasa, od kojih se neki ovdje nalaze od početka rata i pripremaju za sukob s izraelskom vojskom, na površini i pod zemljom. Već tjednima je na periferiji grada Gaze, a sinoćnje operacije dovele su do značajnog napretka prema središtu grada.

Palestinsko ministarstvo poziva na hitnu međunarodnu intervenciju

Palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je postavljanje dodatnih željeznih vrata na ulazima u palestinske gradove i sela na Zapadnoj obali.

"Ova vrata krše jedinstvo okupiranih palestinskih teritorija i ozbiljno narušavaju pravo Palestinaca na slobodno kretanje, pristup zdravstvu, obrazovanju i osnovnim potrebama. Upozoravamo međunarodnu zajednicu da su ova vrata dio šireg plana kolonizacije i de facto aneksije Zapadne obale, u suprotnosti s međunarodnim pravom", poručili su.

U svojoj objavi na X-u palestinsko ministarstvo objavilo je da je "neuspjeh" međunarodne diplomacije u okončanju rata "sumnjiv i neopravdan" te je reklo da izraelski planovi za okupaciju Gaze uključuju "namjerno ciljanje civila" i pretvaraju najveći grad na teritoriju u "masovno groblje".

Foto: Hasan Alzaanin/profimedia

"Ministarstvo s najvećom ozbiljnošću gleda na hvalisanje dužnosnika okupacijske vlade o pokretanju invazije na Gazu, ugrožavajući živote stotina tisuća palestinskih civila smrću i raseljavanjem. Smatra to namjernim ciljanjem civila, pretvarajući Gazu u masovno groblje i nenastanjivo zemljište, kao što je slučaj sa širim područjem sektora, te gurajući gotovo milijun Palestinaca u raseljavanje i kretanje unutar uskog kruga smrti.

Ministarstvo zahtjeva iznimnu međunarodnu intervenciju kako bi se zaustavio ovaj veliki zločin i maksimizirala politička i diplomatska rješenja koja osiguravaju trenutačni prekid rata i agresije, zaštitu civila, sprječavanje njihovog raseljavanja iz sektora, trenutačno oslobađanje talaca i zatvorenika te održivu isporuku pomoći u skladu s provedbom Njujorške deklaracije", napisali su.

