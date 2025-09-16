Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra prometa i još 12 osoba

Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba zbog osnovane sumnje da su počinile kaznena djela koja se pravno kvalificiraju kao teška djela protiv opće sigurnosti, uključujući i bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića te bivšu direktoricu "Infrastrukture železnice Srbije" Jelenu Tanasković, zbog pada nadstrešnice na ulazu u Željeznički kolodvor Novi Sad, u kojem je poginulo 16 osoba, javlja Blic.

Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu je u dopuni istražnog postupka u potpunosti postupilo po Odluci Vijeća Višeg suda u Novom Sadu br. KV. 1408/24, koja je dostavljena ovom tužiteljstvu 11. 4. 2025. Posljednja istražna radnja poduzeta je 12. 9. 2025., nakon čega je 15. 9. 2025. donesena Naredba o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak.

13 optuženika

Podignutom Optužnicom obuhvaćeno je trinaest okrivljenih: G. V., bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture; J. T., bivša vršiteljica dužnosti generalne direktorice "Infrastrukture železnice Srbije" a.d.; A. D., bivši vršitelj dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture; N. Š., bivši generalni direktor "Infrastrukture železnice Srbije" a.d.; S. N., odgovorni projektant građevinske konstrukcije; M. J., glavni projektant idejnog projekta; Lj. M. M., glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu; M. S., izvjestitelj Republičkog revizijskog povjerenstva; J. S. M., osoba odgovorna za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu; Z. S. M. i D. J., osobe odgovorne za izvođenje građevinskih radova; M. G. i D. T., osobe odgovorne za stručni nadzor nad izvođenjem radova

Kaznena djela

Optužnica je podignuta zbog omogućene uporabe javnog objekta – krila B zgrade Željezničkog kolodvora u Novom Sadu – iako su u tijeku bili građevinski radovi te za objekt nije bila izdana uporabna dozvola. Optužnica obuhvaća i kaznena djela vezana uz ranije neodržavanje konstrukcije zgrade, kao i nepravilnosti u fazi projektiranja i izvođenja radova tijekom obnove kolodvora.

'Navodi su potkrijepljeni dokazima'

"Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenicima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje kaznenog postupka. U odnosu na pojedine optužene predloženo je određivanje pritvora i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela", stoji u priopćenju Višeg javnog tužitelja u Novom Sadu.

Također, predloženo je da se svim optuženima izrekne mjera sigurnosti, zabrana obavljanja poziva, djelatnosti i dužnosti, te da se svi optuženi obvežu u cijelosti nadoknaditi troškove kaznenog postupka.

Kako stoji u priopćenju Optužnice u potpunosti su potkrijepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju osnovanu sumnju da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret. "Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku stupiti na pravnu snagu za sve optužene", naveli su.

