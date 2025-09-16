Brodogradilište u Rijeci dobiva novog vlasnika: Sindikati traže sigurnost za sve zaposlene

Najveći njemački proizvođač naoružanja Rheinmetall kupuje pomorski sektor tvrtke Lürssen, u koji spadaju njemačka brodogradilišta Blohm + Voss, Norderwerft u Hamburgu, Peene-Werft u Wolgastu (Mecklenburg-Zapadna Pomeranija) i Neue Jadewerft u Wilhelmshavenu.

Ovo značajno mijenja krajolik brodogradnje u sjevernoj Njemačkoj. Rheinmetall iz Düsseldorfa na velika vrata ulazi u pomorski sektor i preuzima cijeli dio tvrtke Lürssen, poznat kao Naval Vessels Lürssen (NVL).

Rheinmetall ovime postaje vlasnik i Lürssenovih lokacija u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj - i u Hrvatskoj, u Rijeci, piše Deutsche Welle.

Cijena ostaje tajna

Ovim preuzimanjem firme Rheinmetall preuzima i oko 2.100 zaposlenih diljem svijeta, priopćila je kompanija u noći između nedjelje i ponedjeljka. NVL inače zapošljava oko 40.000 ljudi na 174 lokacije, među kojima je i ona u riječkoj luci. Prošle godine NVL je ostvario prihod od oko milijardu eura. Obje strane dogovorile su se da ne objavljuju kupoprodajnu cijenu.

Prema informacijama NDR-a, NVL trenutačno ima narudžbe u vrijednosti od oko sedam milijardi eura opskrbljuje njemačku mornaricu, ali i strane države. Dodatni potencijal za rast postoji u području autonomnih brodova odnosno plutajućih dronova.

Kupnju još mora odobriti antimonopolska komisija, a Rheinmetall i Lürssen se nadaju da će posao biti zaključen početkom iduće godine.

Sindikati traže sigurnost za zaposlene

Sindikat IG Metall Küste pozdravlja činjenicu da sada postoji jasnoća u vezi s ciljevima Rheinmetalla i Lürssena. Međutim, za zaposlene mnogo toga ostaje nejasno, smatra Daniel Friedrich, predsjednik nadležnog sindikata. "Na primjer, nedostaje industrijska strategija i konkretno planirane sinergije o kojima Rheinmetall govori", rekao je Friedrich.

On poziva obje kompanije da što prije osiguraju transparentnost i uklone neizvjesnost za zaposlene.

"Bez sigurnosti radnih mjesta i lokacija, kao i bez dobrih kolektivnih ugovora, nova struktura pod Rheinmetallom neće funkcionirati", naglasio je sindikalist.

Rheinmetall širi poslovanje

Kupnjom brodogradilišta Rheinmetall želi proširiti svoje poslovanje i otvoriti pomorski sektor kao novu poslovnu oblast. Nakon objave ovih planova, dionice Rheinmetalla privremeno su dosegnule povijesni maksimum od 1.949 eura po komadu.

Rheinmetall dosad nije samostalno proizvodio brodove, ali je već surađivao s mornaricom, primjerice, u području brodskih topova i laserskih modula.

"U budućnosti ćemo biti relevantan akter na kopnu, na vodi, u zraku i u svemiru. Rheinmetall se time razvija u sistemsku tvrtku koja obuhvaća sve domene", izjavio je direktor Rheinmetalla Armin Papperger.

Suradnja s američkim koncernom

NVL pretežno proizvodi korvete. Ova klasa brodova mogla bi u narednim godinama igrati značajniju ulogu za Bundeswehr i njegove partnere: korvete su relativno male, fleksibilne i brzo se mogu angažirati idealne, primjerice, za operacije u malom Baltičkom moru, gdje raste prijetnja iz Rusije.

Nakon preuzimanja, Rheinmetall može tješnje povezati svoje osnovno poslovanje sa sustavima naoružanja i streljiva s pomorskim sektorom. Prema jednom insajderu, moguće je i da će Lürssenove korvete ubuduće biti opremljene naoružanjem koje Rheinmetall razvija s američkim koncernom za naoružanje Lockheed Martin.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. vrijednost dionica Rheinmetalla povećala se dvadeset puta. Rheinmetall je jedan od najvažnijih opskrbljivača oružjem za Ukrajinu, a dio te pomoći financira njemačka vlada.

Sigurnosna situacija kao razlog za prodaju

Obiteljska tvrtka Lürssen obrazložila je prodaju vojnog sektora pogoršanom sigurnosnom situacijom.

Friedrich Lürssen, izvršni partner tvrtke Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG, izjavio je da kompanija smatra kako je konsolidacija u obrambenoj industriji nužna i korisna. Samo se tako može osigurati brza borbena spremnost Njemačke.

Sam Lürssen će se ubuduće isključivo fokusirati na gradnju civilnih megajahti.

POGLEDAJTE VIDEO: Problem u Rijeci - Ogroman broj neispravnih autobusa jer ih nema tko popravljati