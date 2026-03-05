Mia Begović otkrila kako provodi vrijeme s unučicom, ali i zašto naziv 'baba' smatra negativnim

Hrvatska glumica Mia Begović gostovala je u emisiji "Stars Special" srpske televizije Kurir. Bolje rečeno, novinari Kurira gostovali su kod Begović jer ih je glumica ugostila u zagrebačkom kazalištu Kerempuh.

Osvrćući se na događanja na njezinom privatnom planu, cijenjena se glumica osvrnula i na relativno novu titulu koju je dobila. Naravno, riječ je o onoj tituli "baka".

"Ne znam je li unuče voljenije od djeteta, to ne mogu reći, jer obožavam svoje dijete. Bila sam trudna. Ne mogu biti toliko isključiva. Uživam u majčinstvu svoje kćeri", izjavila je glumica čija je kći Maja Lena Lopatny u lipnju 2024. rodila djevojčicu.

Maja Lena i njezin partner Karlo Šeparović kćerkici su nadjenuli ime Mabel.

Kako je otkrila za srpske medije, Begović posebno uživa u glumi za svoju unučicu koju najviše veseli kada baka glumi pingvina.

Ipak, glumica ističe kako je smeta kada netko kaže da je "baba".

Titulu "baba" glumica doživljava podrugljivo jer nosi negativnu konotaciju: "Smeta mi kad se tako govori o ženama, ali biti baka je najbolja stvar koja se može dogoditi u ovim godinama."

