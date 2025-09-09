Zabranit će pušenje i na terasama, stadionima, plažama, autobusnim stanicama: 'Svi imaju pravo disati'
Španjolska manjinska ljevičarska vlada predstavila je u utorak nacrt zakona o zabrani pušenja i u vanjskim prostorima, uključujući plaže, terase kafiće i rastorana, autobusne stanice i stadione.
Zabrana bi se također odnosila na e-cigarete i "vaping", koji su jako popularni kod mladih.
"Uvijek ćemo stavljati javno zdravlje ispred privatnih interesa. Svi imaju pravo disati čisti zrak i živjeti dulje i bolje", rekla je ministrica zdravstva Monica Garcia.
Sektor ugostiteljstva kritizirao je nacrt zakona jer su španjolske vanjske terase, koje se koriste tijekom cijele godine, popularne među pušačima. Pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno je od 2011. godine.
Slično i u Francuskoj
Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.
Novi zakon, koji još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta i može se mijenjati, dolazi u trenutku kada europske zemlje koje sve više izbjegavaju pušenje uvode mjere protiv duhana i duhanskih proizvoda.
Međutim, europski kontinent i dalje ima najviše globalne stope pušenja, s oko četvrtinom odraslih.
Vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza u posljednje vrijeme nije imala puno uspjeha u usvajanju zakona u izrazito fragmentiranom parlamentu.
Službeni podaci pokazuju da od uzroka povezanih s pušenjem u Španjolskoj svake godine umre preko 50.000 ljudi, oko 137 smrtnih slučajeva dnevno.
