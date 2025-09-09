'ČULI SMO EKSPLOZIJE' /

Detonacije u Dohi, Izrael napao vođe Hamasa: 'Trump nam je dao zeleno svjetlo'

Foto: Rtl

Svjedoci su kazali da se u gradu čulo nekoliko eksplozija

9.9.2025.
15:28
Erik Sečić
Rtl
Izraelska vojska u utorak je pokrenula napad na vođe Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara, javlja Sky News

Vojska je u priopćenju navela da su izveli "precizan napad" u kojem su ciljali visoko vodstvo Hamasa. "Prije napada poduzeli smo mjere kako bi se ublažila šteta civilima, uključujući upotrebu preciznog streljiva i dodatnih obavještajnih podataka", istaknula je izraelska vojska. 

Mediji u Izraelu izvještavaju da je američki predsjednik Donald Trump dao odobrenje za napad. "Dao je zeleno svjetlo", kazao je jedan izraelski dužnosnik. 

Šire se snimke

Svjedoci su kazali da se u gradu čulo nekoliko eksplozija, a iznad neba se uzdignuo dim. 

Katar se oglasio i istaknuo da je riječ o "kukavičkom napadom" te da je u tijeku istraga na najvišoj razini.

Podsjetimo, vodstvo Hamasa dugo je bilo smješteno u Katru koji je djelovao kao posrednik između njih i Izraela kako bi se postiglo primirje u Gazi. 

IzraelKatarHamas
