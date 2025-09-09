Otac umro na sprovodu vlastitog sina: Srušio se dok su lijes unosili u crkvu

Norman White (61) u kolovozu se u Middlesbroughu u Velikoj Britaniji srušio i umro na sprovodu vlastitog sina Davida Beilickog, objavio je The Sun u utorak.

Vjeruje se da je White doživio srčani udar dok su lijes unosili u kapelu sv. Bede. Hitne službe pojurile su u crkvu i odvezle ga u bolnicu. Whiteu, inače ocu sedmero djece, u vozilu hitne pomoći pridružila se sestra, dok je ostatak obitelji nastavio s pogrebom.

'Umro je od slomljenog srca'

Njegova kći Chantelle Beilicki bila je u crkvi kad su joj rekli da se njezin otac srušio. Kasnije je stigla još potresnija vijest - telefonom su joj javili da joj je otac preminuo. Chantelle vjeruje da je Norman preminuo od "slomljenog srca" nakon što mu je umro sin.

"Bilo je tako traumatično. Nikada ne biste pomislili da se nešto ovakvo moglo dogoditi, ne biste to mogli ni napisati. Mislim da je umro od slomljenog srca, mislim da mu je to što je vidio cijelu obitelj zajedno jednostavno bilo previše", smatra Chantelle.

Strašna obiteljska tragedija

Mediji ističu da se Normanov sin David dugo borio s ovisnošću o drogama, a prije desetak godina i sam je proživio nezamislivu tragediju - dvojica njegovih sinova blizanaca nažalost su bili mrtvorođeni.

Njegovo tijelo 31. srpnja na kauču je pronašao član obitelji, a trenutačno je u tijeku istraga kojom se nastoji utvrditi uzrok smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Danas su se izvukli s upozorenjem, no dalje prijete kazne. Policija izdala posebno upozorenje vozačima