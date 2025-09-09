Veliki nestanak struje paralizirao grad, sumnjaju na podli napad: Požar je podmetnut?

Nakon što su se tijekom noći zapalili visokonaponski stupovi, jugoistok Berlina ostao je bez električne energije u utorak, a policija sumnja na ciljani napad. Lokalni mediji navode da je požar oštetio nekoliko električnih kabela te da je opskrba električnom energijom iznenada prekinuta.

“Situacija koju smo zatekli sugerira na namjerno podmetanje požara”, rekla je glasnogovornica policije. “Napadnuti objekt i utjecaj na gradsko područje dovode do zaključka da bi se moglo raditi o podmetanju požara s političkim motivom”, dodala je.

Dojava je stigla oko 3:30 ujutro, a na teren je izašla berlinska vatrogasna postrojba koja je ugasila požar.

Problemi u gradu

Situacija je bila dramatična u više domova za starije i nemoćne. Vatrogasci su iz jednog morali prebaciti četiri pacijenta na respiratoru u obližnju bolnicu. Spasioci iz Niederschöneweidea prevezli su još jednog pacijenta na respiratoru u kliniku.

Kritična infrastruktura također je bila u kvaru, javni prijevoz u Berlinu djelomično je bio poremećen s prekinutim tramvajskim i željezničkim linijama. Gubitkom električne energije pogođena je i policijska postaja na Segelfliegerdammu, vatrogasna postaja Semmelweisstraße i bazna stanica digitalnog radija. Tri dobrovoljna vatrogasna društva bila su prisiljena obustaviti svoj rad.

Berlinski policijski sindikat oštro je osudio napad. "Ovaj besmisleni napad požarom nije dječja igra, već ozbiljan zločin s golemim utjecajem na desetke tisuća ljudi u našem gradu”, istaknuli su.

