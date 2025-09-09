Šokantni prizori kampa u divljini: Ovdje se skrivao otac iz noćne more koji je godinama bježao s djecom

Novozelandska policija prvi je put objavila fotografije jednog od kampova u kojima se otac Tom Phillips godinama skrivao sa svoje troje djece dok je bio u bijegu, u slučaju koji je zajednicu digao na noge. Dvoje djece pronađeno je na istom mjestu u regiji Waikato u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što ga je ustrijelila policija tijekom provale u trgovini.

Improvizirani kamp pronašla je specijalizirana policija na temelju informacija koje im je dalo dijete koje je s njim krenulo u trgovinu. Nalazio se dva kilometra od mjesta gdje je Phillips umro nakon što je teško ranio policajca u pucnjavi istoga dana.

Ostala djeca pronađena su u kampu u šumi i na sigurnom su.

Foto: Policija Novog Zelanda

Foto: Policija Novog Zelanda

Foto: Policija Novog Zelanda

Ubijen dok je pljačkao trgovinu

Vjeruje se da su Tom i njegova 12-godišnja kći odjeveni u "radnu odjeću" došli opljačkati seosku trgovinu poljoprivrednom opremom u zapadnom Waikatu. U bijegu su ih zaustavile prepreke koje je policija postavila po cesti.

Phillips je pucao u glavu policajcu koji je trenutačno u teškom stanju.

Brojna područja u zapadnom Waikatu i dalje su pod nadzorom dok policija obrađuje dokaze nakon pucnjave. Kamp u Waitomu i mjesto pucnjave i dalje su aktivna mjesta zločina, a forenzičari su na licu mjesta kako bi prikupili dokaze, potvrdili su iz policije.

Na mjestu pucnjave pronađena su tri komada vatrenog oružja, uključujući i ono iz kojeg je pucao Phillips. Oružje su pronašli i na mjestu gdje je kampirao.

Vršiteljica dužnosti zamjenice povjerenika Jill Rogers izjavila je da je u tijeku niz istraga o incidentu, uključujući istragu Neovisnog tijela za policijsko ponašanje, istrage suda i pregled kritičnog incidenta.

Djeca na sigurnom

"Istražitelji pregledavaju područja u kojima je obitelj boravila i razgovaraju s poljoprivrednicima, mještanima i radnicima u tom području. To će nam pomoći da stvorimo točnu sliku o kretanju Toma Phillipsa i djece", dodaje se.

Rogers je također rekao da su djeca ponovno na okupu i da su pod skrbi Ministarstva djece. "Naše osoblje opisalo ih je kao angažirane. Spremno su razgovarali s djelatnicima koji su im dali grickalice i piće dok su čekali da ih odvedu iz kampa", ističe policija.

Phillips je nestao iz ruralnog grada Marokope na Sjevernom otoku Novog Zelanda u prosincu 2021. sa svoje troje djece nakon spora oko skrbništva s njihovom majkom, kojoj je sud dodijelio mališane nakon razvoda.

Vjeruje se da od tada živjeli u divljini, unatoč brojnim policijskim potragama i nagradi od 80.000 novozelandskih dolara.

U posljednjoj godini viđen je nekoliko puta. Policija je nedavno objavila snimku Phillipsa i jednog djeteta snimljenu nadzornim kamerama kako koriste kutnu brusilicu kako bi provalili u trgovinu mješovitom robom.

