Krvava zora u zagrebačkoj Dubravi: Posvađali se pa ga propucao pred kućom

Muškarac (46) teško je ozlijeđen u pucnjavi u ponedjeljak na području zagrebačke Dubrave. Njega je, prema riječima policije, ispred kuće u Otočačkoj ulici pokušao ubiti 36-godišnjak, a svemu je prethodila svađa.

"U ponedjeljak oko 4.45 sati u Dubravi, u Otočačkoj ulici, ispred kuće, prema do sad utvrđenom 36-godišnjak je nakon prethodnog verbalnog sukoba iz vatrenog oružja ispalio hitac u smjeru 46-godišnjaka u namjeri da ga usmrti", izvijestila je policija.

Ozlijeđenom muškarcu pomoć je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Traje istraga nakon koje će biti poznato više detalja, kao i motiv ovog zločina.

