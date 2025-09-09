TEŠKO JE RANJEN /

Krvava zora u zagrebačkoj Dubravi: Posvađali se pa ga propucao pred kućom

Foto: Matija Habljak/pixsell

Ozlijeđenom muškarcu pomoć je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava

9.9.2025.
10:34
Dunja Stanković
Matija Habljak/pixsell
Muškarac (46) teško je ozlijeđen u pucnjavi u ponedjeljak na području zagrebačke Dubrave. Njega je, prema riječima policije, ispred kuće u Otočačkoj ulici pokušao ubiti 36-godišnjak, a svemu je prethodila svađa. 

"U ponedjeljak oko 4.45 sati u Dubravi, u Otočačkoj ulici, ispred kuće, prema do sad utvrđenom 36-godišnjak je nakon prethodnog verbalnog sukoba iz vatrenog oružja ispalio hitac u smjeru 46-godišnjaka u namjeri da ga usmrti", izvijestila je policija. 

Ozlijeđenom muškarcu pomoć je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Traje istraga nakon koje će biti poznato više detalja, kao i motiv ovog zločina. 

