TRAGEDIJA U METROPOLI /

Pješakinja poginula na prometnom križanju u Zagrebu

Pješakinja poginula na prometnom križanju u Zagrebu
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Za sada nije poznato kako je točno došlo do tragedije

9.9.2025.
9:43
Dunja Stanković
Goran Kovacic/pixsell
Pješakinja je poginula jutros u prometnoj nesreći na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik Zagrebu, javila je policija. 

U nesreći oko 8.30 sati sudjelovao je teretni automobil.

Za sada nije poznato kako je točno došlo do tragedije, no to bi trebao otkriti očevid koji je u tijeku. 

Križanje je to na kojem su se ovoga ljeta odvijali radovi na izgradnji prometnih traka za lijevo skretanje sa Slavonske avenije. 

