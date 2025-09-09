Pješakinja poginula na prometnom križanju u Zagrebu

Pješakinja je poginula jutros u prometnoj nesreći na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik Zagrebu, javila je policija.

U nesreći oko 8.30 sati sudjelovao je teretni automobil.

Za sada nije poznato kako je točno došlo do tragedije, no to bi trebao otkriti očevid koji je u tijeku.

Križanje je to na kojem su se ovoga ljeta odvijali radovi na izgradnji prometnih traka za lijevo skretanje sa Slavonske avenije.

