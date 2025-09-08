Detalji strave kod Karlovca: Pretjecali preko pune crte, Hitna naletjela na pješakinju

Karlovačka policija objavila je detalje tragedije u kojoj je u ponedjeljak u 10 sati u Karlovcu poginula pješakinja kada je na nju naletjela Hitna pomoć.

Kako su naveli iz policije, na državnoj cesti D1 u Zagrebačkoj ulici (Stara Karlovačka cesta) 81-godišnjak je vozio osobno vozilo u smjeru Karlovca. U jednom trenutku počeo je pretjecati.

Iza njega je vozač (47) Hitne pomoći već počeo također pretjecati zbog čega su se sudarili bočno. Kako su naveli iz policije, vozač Hitne pomoći zagrebačkih registracijskih oznaka pretjecao je na mjestu gdje je to zabranjeno jer je na cesti bila iscrtana puna uzdužna linija, a stajao je i prometni znak zabrane pretjecanja.

Zbog sudara je vozilo Hitne pomoći odbačeno ulijevo te je udarilo u 74-godišnju pješakinju koja se kretala uz lijevi rub kolnika.

Žena je na mjestu poginula.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu uz asistenciju policijskih službenika.

"U cilju utvrđivanja svih bitnih okolnosti ove prometne nesreće slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, a potom i podnošenje odgovarajućih pismena nadležnom državnom odvjetništvu", priopćili su iz policije.

Čitateljica net.hr-a ranije je posvjedočila: "Nečija tenisica bila na cesti par metara dalje. Vidjela sam crnu vreću u jarku pored pa vjerujem da ima mrtvih."

