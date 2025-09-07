PREVEZENI U BOLNICU /

Strava u centru Požege: Teretni automobil udario pješaka koji je u naručju nosio dijete

Foto: Rtl

Obje osobe prevezene su u Opću županijsku bolnicu Požega

7.9.2025.
17:37
Erik Sečić
Rtl
Teretni automobil u nedjelju poslijepodne u Požegi udario je u pješaka koji je u naručju nosio dijete. 

Obje osobe prevezene su u Opću županijsku bolnicu Požega, a zasad nije poznato koliko su ozljede ozbiljne. 

Očevid u tijeku 

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrdili su nam da se nesreća dogodila na središnjem trgu oko 17.10 sati. 

U tijeku je očevid nakon čega će se znati više detalja i okolnosti prometne nesreće. 

