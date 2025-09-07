Strava u centru Požege: Teretni automobil udario pješaka koji je u naručju nosio dijete

Teretni automobil u nedjelju poslijepodne u Požegi udario je u pješaka koji je u naručju nosio dijete.

Obje osobe prevezene su u Opću županijsku bolnicu Požega, a zasad nije poznato koliko su ozljede ozbiljne.

Očevid u tijeku

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrdili su nam da se nesreća dogodila na središnjem trgu oko 17.10 sati.

U tijeku je očevid nakon čega će se znati više detalja i okolnosti prometne nesreće.

