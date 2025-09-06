Kod dilera (49) u obiteljskoj kući u Dubravi pronađeno preko 30 kilograma droge

Zagrebačka policija zaplijenila je gotovo 30 kilograma marihuane i 2,5 kilograma kokaina te kazneno prijavila 49-godišnjeg muškarca u čijoj je kući i automobilu pronašla drogu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni na području Dubrave nabavio veće količine konoplje i kokaina koje je skrivao, vagao i prepakiravao u obiteljskoj kući i u osobnom automobilu, nakon čega ih je preprodavao.

Policija je u petak u kasnim popodnevnim satima pretragom njegove kuće pronašla četiri paketa kokaina ukupne mase 2492 grama te digitalnu vagu, dok je u automobilu kojim se koristio otkriveno 28 plastičnih omota s ukupno 29,9 kilograma marihuane.

Nakon dovršetka istraživanja 49-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je zagrebačka policija.

