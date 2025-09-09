U sjeni ukrajinskog sukoba bukti drugi rat: Padaju Putinovi ljudi, jedan je protjeran iz Praga

Mrežu špijuna koju je Bjelorusija gradila u Europi razbile su obavještajne službe Češke, Mađarske i Rumunjske, priopćila je u ponedjeljak češka protuobavještajna agencija (BIS), javlja CNN.

Prema priopćenju, tim europskih agenata otkrio je špijune iz bjeloruske sigurnosne agencije KGB u nekoliko europskih zemalja. Među njima je i bivši zamjenik šefa moldavske obavještajne službe SIS koji je, kako se tvrdi, predao povjerljive podatke KGB-u.

Česi su također protjerali bjeloruskog agenta koji je djelovao pod diplomatskim pokrićem. Osoba je dobila rok od 72 sata da napusti Češku, potvrdilo je češko Ministarstvo vanjskih poslova. BIS je objasnio da je Bjelorusija uspjela izgraditi mrežu špijuna zahvaljujući slobodnom kretanju svojih diplomata unutar Europe.

„Kako bismo uspješno suzbili ove neprijateljske aktivnosti u Europi, moramo ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije unutar schengenskog (bezgraničnog) prostora“, poručio je šef BIS-a Michal Koudelka.

Uhićenje u Rumunjskoj zbog veleizdaje

Rumunjska agencija za borbu protiv organiziranog kriminala (DIICOT) potvrdila je da je provela nalog za uhićenje 47-godišnjeg osumnjičenika zbog veleizdaje. Radi se o bivšem rukovoditelju unutar moldavskog SIS-a, za kojeg se sumnja da je odavao državne tajne bjeloruskim obavještajcima, čime je vjerojatno „ugrozio nacionalnu sigurnost“.

Prema navodima DIICOT-a, između 2024. i 2025. godine osumnjičenik se dvaput sastao s bjeloruskim špijunima u Budimpešti. Postoji „razumna sumnja“ da su ti susreti uključivali prenošenje uputa i razmjenu novca za pružene usluge.

Međunarodnu istragu nadzire Eurojust, agencija Europske unije za pravosudnu suradnju.

Bjelorusijom upravlja autoritarni predsjednik Aleksandar Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Lukašenko je omogućio Rusiji da koristi bjeloruski teritorij za pokretanje invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a kasnije je dopustio i raspoređivanje ruskih taktičkih nuklearnih raketa.

