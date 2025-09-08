Pronađena djeca ubijenog muškarca: Četiri godine živjela su u divljini

Policija Novog Zelanda potvrdila je da su pronađena nestala djeca Toma Phillipsa nakon što je on ubijen nakon provale u trgovinu, piše Daily Mail.

Navodno je pucao i ranio policajca prije nego što su oni otvorili vatru na njega. S njim je u tom trenutku bilo jedno dijete, a strahovalo se da je osim dvoje, za koje se znalo, u divljini i beba.

Vršiteljica dužnosti zamjenice povjerenika Jill Rogers izjavila je da su djeca pronađena u kampu u šumi i na sigurnom.

To se dogodilo nekoliko sati nakon pokušaja provale. Svjedok je pozvao policiju nakon što je uočio Phillipsa i njegovu kćer Jaydu (12), odjevene u "radnu odjeću" sa svjetiljkama na glavi, kako pljačkaju seosku trgovinu poljoprivrednom opremom u Piopiju, u zapadnom Waikatu u 2.30 ujutro.

Phillips i Jayda su krenuli na svom quadu, a zaustavile su ih "bodlje na cesti" koje su postavili policajci.

Phillips je pucao u glavu jednom policajcu koji je sada u bolnici u teškom stanju, a njega je ubio drugi policajac. Jayda je privedena.

Dvoje druge Phillipsove djece, Maverick (10) i Ember (9), nisu bili prisutni, što je pokrenulo hitnu potragu za njima.

Djeca su bila u šumi

Vršitelj dužnosti zamjenika povjerenika Rogers rekao je da su djeca bila sama kada su pronađena i da su surađivala s policijom.

"Mogu potvrditi da su djeca dobro i neozlijeđena te da će večeras biti odvedena na određeno mjesto radi liječničkih pregleda", rekao je.

Obaviještena je i majka te baka i djed djece.

Policijski povjerenik Richard Chambers pohvalio je napore timova za potragu.

"Ovo je rezultat nevjerojatnog rada policije koja se morala suočiti s visokorizičnom situacijom i teškim okolnostima i ranije jutros i tijekom dana", rekao je.

"Želim odati priznanje našem kolegi koji je upucan i suočava se s dugim oporavkom", dodao je.

Ranjeni policajac prevezen je helikopterom u bolnicu u kritičnom stanju gdje je podvrgnut "prvoj od mnogih operacija nakon što je više puta upucan".

Phillipsov otac, Neville, i brat, Ben, burno su reagirali kada ih je policija došla obavijestiti. Radili su na obiteljskoj farmi u Marokopi.

"Ne znate kako je biti nekoliko puta pretučen od strane policajaca", rekao je otac medijima.

"Samo se stavite u našu kožu", dodao je.

Oglasila se majka

Majka djece, Cat, ranije je prekinula šutnju izjavom.

"Osjećam duboko olakšanje što je za naše tamariki (maorska riječ za djecu) ova muka završila", rekla je.

"Jako nam nedostaju svaki dan gotovo četiri godine i radujemo se što ćemo ih s ljubavlju i brigom dočekati kući. Istovremeno, tužni smo zbog načina na koji su se događaji danas odvijali. Naša je nada uvijek bila da će se djeca vratiti na miran i siguran način za sve uključene", dodala je.

Cat je također izrazila svoju sućut i podršku policajcu ozlijeđenom u incidentu.

Phillips je nestao iz ruralnog grada Marokope na Sjevernom otoku Novog Zelanda u prosincu 2021. sa svoje troje djece nakon spora oko skrbništva s njihovom majkom.

Vjeruje se da od tada živjeli u divljini, unatoč brojnim policijskim potragama i nagradi od 80.000 novozelandskih dolara.

U posljednjoj godini viđen je nekoliko puta.

Policija je nedavno objavila snimku Phillipsa i jednog djeteta snimljenu nadzornim kamerama kako koriste kutnu brusilicu kako bi provalili u trgovinu mješovitom robom.

To se dogodilo nekoliko dana nakon što je Phillipsova obitelj prvi put u gotovo četiri godine prekinula šutnju.

