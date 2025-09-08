RODITELJI UHIĆENI /

Curica (6) spašena iz kuće horora: Nikad nije izašla iz sobe, policajci zatekli jezive prizore

Curica (6) spašena iz kuće horora: Nikad nije izašla iz sobe, policajci zatekli jezive prizore
Foto: Društvene Mreže/screenshot

Djevojčica je sa savjetnicima i policajcima pričala kroz zvukove, a ne riječi

8.9.2025.
8:36
Erik Sečić
Društvene Mreže/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brazilski policajci spasili su djevojčicu (6) koja je navodno cijeli život bila zaključana u svojoj sobi u obiteljskoj kući u gradu Sorocabi. 

Nikada nije pohađala školu, nije znala pričati niti je ikad bila cijepljenja. Policija je u akciju krenula nakon anonimne dojave, javljaju brazilski mediji, a prenosi Daily Mail u subotu.  

Fotografija iz kuće horora 

Savjetnica za zaštitu djece Ligia Guerra kazala je da je stanje šestogodišnjakinje izrazito zabrinjavajuće. Naveli su da joj je kosa bila zapetljana i izgledala kao da nikada nije bila oprana. 

Društvenim mrežama proširila se fotografija djevojčičine sobe iz kuće strave. Vide se oljušteni zidovi i krevet prekriven prljavom plahtom. Na jastuku se nalazi plišani medvjedić.

Curica (6) spašena iz kuće horora: Nikad nije izašla iz sobe, policajci zatekli jezive prizore
Foto: Društvene Mreže/screenshot

Roditelji u pritvoru 

Vlasti ističu da curica tog dana nije ništa jela već je konzumirala isključivo tekućinu. Sa savjetnicima i policajcima je pričala kroz zvukove, a ne riječi. Nakon što su je oduzeli iz skrbi roditelja, poslali su je u bolnicu na liječnički pregled, a potom je smjestili u dječji dom.

Njezine roditelje uhitila je policija te se suočavaju s optužbama za nezakonito zadržavanje i ostaju u pritvoru. Načelnica policije Renata Zanin navela je da majka "ne shvaća ozbiljnost situacije" te da je tijekom ispitivanja izbjegavala konkretne odgovore i "nije pokazivala nikakvo kajanje". 

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva

BrazilDjevojčica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RODITELJI UHIĆENI /
Curica (6) spašena iz kuće horora: Nikad nije izašla iz sobe, policajci zatekli jezive prizore