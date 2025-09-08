Curica (6) spašena iz kuće horora: Nikad nije izašla iz sobe, policajci zatekli jezive prizore

Brazilski policajci spasili su djevojčicu (6) koja je navodno cijeli život bila zaključana u svojoj sobi u obiteljskoj kući u gradu Sorocabi.

Nikada nije pohađala školu, nije znala pričati niti je ikad bila cijepljenja. Policija je u akciju krenula nakon anonimne dojave, javljaju brazilski mediji, a prenosi Daily Mail u subotu.

Fotografija iz kuće horora

Savjetnica za zaštitu djece Ligia Guerra kazala je da je stanje šestogodišnjakinje izrazito zabrinjavajuće. Naveli su da joj je kosa bila zapetljana i izgledala kao da nikada nije bila oprana.

Društvenim mrežama proširila se fotografija djevojčičine sobe iz kuće strave. Vide se oljušteni zidovi i krevet prekriven prljavom plahtom. Na jastuku se nalazi plišani medvjedić.

Foto: Društvene Mreže/screenshot

Roditelji u pritvoru

Vlasti ističu da curica tog dana nije ništa jela već je konzumirala isključivo tekućinu. Sa savjetnicima i policajcima je pričala kroz zvukove, a ne riječi. Nakon što su je oduzeli iz skrbi roditelja, poslali su je u bolnicu na liječnički pregled, a potom je smjestili u dječji dom.

Njezine roditelje uhitila je policija te se suočavaju s optužbama za nezakonito zadržavanje i ostaju u pritvoru. Načelnica policije Renata Zanin navela je da majka "ne shvaća ozbiljnost situacije" te da je tijekom ispitivanja izbjegavala konkretne odgovore i "nije pokazivala nikakvo kajanje".

