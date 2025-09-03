Ostaci nestale žene u septičkoj: Kuća zapečaćena, istražitelji slažu mozaik strave

OKRUTAN ZLOČIN /

Strava u Slavoniji. U Tenji su pronađeni ostaci žene u septičkoj jami obiteljske kuće. Za njom se tragalo mjesec dana, a suprug je na pretragu dvorišta došao u lisicama. Pretres je počeo još jučer, a trag da je tijelo sakriven baš na adresi na kojoj su živjeli - istražitelji s dobili nakon što je bagerom prokopane dvorište i neslužbeno se doznaje pronađen samo dio tijela nestale. Istragu prati reporter RTL-a Danas koji se javio uživo iz Tenje i objasnio proceduru koja slijedi u istrazi ovog, po svemu sudeći, okrutnog zločina