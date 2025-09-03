Nestašica jaja u trgovinama, a kada vidite koliki je izvoz... Trebamo li se zabrinuti?

Zbog salmonele prazne su police s jajima diljem trgovačkih lanaca kao na primjer u zagrebačkoj Dubravi, na Borongaju i Peščenici što se može vidjeti u videu.

I podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da je proizvodnja u godinu dana pala, ali tek neznatno. U prvih sedam mjeseci u usporedbi s istim razdobljem lani 0,75 posto.

No, zato je u usporedbi s prošlom godinom uvoz jaja 370 posto veći, a domaća očito završavaju preko granice jer je izvoz porastao čak 750 posto.

'Proizvodnja je stabilna'

"Trenutačno imamo informacije da je upravo jedan proizvođač s 200 tisuća nosilica ušao u remont. Nažalost, imali smo i slučaj pojave salmonele jednog proizvođača koji pokriva 10 posto našeg tržišta. Na žalost, pojavio se požar kod jednog proizvođača koji je imao 75 tisuća nesilica. No uglavnom možemo reći da je proizvodnja stabilna. U peradarskoj proizvodnji česte su te oscilacije koje jako kratko traju jer se biološki jako brzo obnovi proizvodnja i tu nema nikakvih poremećaja. Proizvodnja je stabilna i tako će i ostati", rekao je Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede za RTL Danas.