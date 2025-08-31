Ima 59 godina i ravan trbuh: 'Za to su zaslužna ova tri jednostavna i zasitna obroka'

Gina Drewalowski, 59-godišnja influencerica iz Njemačke, otkrila je da ravni trbuh i dobru liniju ne održava uz pomoć popularnog lijeka Ozempic, već uz pažljivo osmišljene obroke i redovito vježbanje.

Na Instagramu, gdje je prati više od 719 tisuća ljudi, Gina je podijelila tri recepta koja joj, kako kaže, pomažu ostati fit, piše The Sun.

Obroci za ravan trbuh

"Želim širiti pozitivu i pokazati da je starenje naša supermoć", poručila je svojim pratiteljima. Sva tri obroka bogata su proteinima, zasitna su i nutritivno uravnotežena, a pritom nisu komplicirana za pripremu.

Kajgana s kruhom i puretinom za doručak

Dan započinje jednostavnim, ali zasitnim doručkom od svega 348 kalorija. Potrebna su tri jaja, jedna šnita integralnog kruha, 50 grama cherry rajčica i dvije kriške dimljene pureće šunke.

"Napravite kajganu, izdubite kruh u krug, napunite ga jajima i toplim rajčicama, lagano pritisnite i stavite puretinu na vrh", pojasnila je Gina.

Ovaj doručak sadrži čak 27 grama proteina, 21 gram ugljikohidrata i 16,6 grama zdravih masnoća.

Proteinski kruh s lososom i avokadom za ručak

Za ručak, Gina bira hranjivi sendvič s lososom i avokadom, koji broji oko 420 kalorija. Potrebna je šnita integralnog kruha, pola avokada zgnječenog s morskom soli, limetom i paprom, dva tvrdo kuhana jaja, jedan mali krastavac, kriška mariniranog lososa te malo svježe potočarke.

Namažite kruh smjesom od avokada i jaja, dodajte krastavac i losos te malo potočarke. Ovaj obrok sadrži 26 grama proteina, 22 grama ugljikohidrata, 25 grama masti i sedam grama vlakana.

Zdravi wok od govedine za večeru

Za večeru Gina priprema zdraviju verziju popularnog kineskog jela – wok od govedine u slatko-kiselom umaku. Potrebno je 200 grama goveđeg filea, mrkva, crvena i žuta paprika, ananas, špinat, češnjak, đumbir, malo kokosovog ulja te riža (po želji). Za umak se koriste soja sos, jabučni ocat i sok od naranče.

"Na brzinu popržite govedinu i odložite je sa strane. Zatim prepržite povrće i ananas, dodajte špinat i umak, vratite meso i pospite sezamom", objasnila je Gina.

U kombinaciji s rižom, obrok ima oko 480 kalorija, 35 grama proteina, 15 grama masti i 50 grama ugljikohidrata.

Gina je pratiteljima poručila: "Nije svaki dan za ravan trbuh i to je u redu. Posebno ako redovito trenirate, ne zaboravite pravilno nahraniti tijelo. Ovo su samo ideje, uvijek ih prilagodite svom načinu života i potrebama. Hranite svoje tijelo ljubavlju, a ne uskraćivanjem. Snaga je ono što se računa. Ako vam treba više energije, pojedite više ugljikohidrata ili uzmite proteinsku pločicu."

