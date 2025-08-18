Ljeto je najopasnije godišnje doba za kožu, zaštitite je pametnom rutinom

Na moru si, u prirodi ili na egzotičnoj destinaciji, ali tvoja koža ima potpuno drugačiji plan: crvenilo, miteseri, ljuštenje, hiperpigmentacije...

Naravno da se javljaju kad najmanje treba, ruku pod ruku dobro znanom stresu oko zatvaranja kofera.

Putovanja mijenjaju klimu, vlažnost zraka, rutinu i sve to utječe na tvoju kožu. I ako nisi pripremljena, tvoje lice i tijelo moglo bi to itekako pokazati.

Gledamo li činjenice, ljeto i jest najopasnije godišnje doba za kožu, a putovanja to još dodatno pogoršavaju.

Nije dovoljno samo mazati SPF, koža treba prilagođenu njegu.

1. Osnove ljetne njege kože

Zaštita od sunca je prioritet broj 1

Sunce je glavni čimbenik fotostarenja (engl. photoaging) i jedan od ključnih uzroka karcinoma kože. Prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD), do 90% znakova starenja kože uzrokovano je UV zračenjem.

Foto: Žena.hr

Što učiniti kako bismo se zaštitili?

Koristiti 30+ ili više (najbolje 50), svakodnevno, neovisno o vremenskim uvjetima.

Nanijeti ga 15–30 minuta prije izlaska, ponoviti svaka 2 sata, osobito nakon kupanja ili znojenja.

Na putovanju nosite putna pakiranja SPF-a (ispod 100 ml za ručnu prtljagu inače bi mogli ostati bez njih na letovima) ili stickove koji su idealni za lice. Nanose se brzo i jednostavno, a ne utječu previše na make up.

Cinkov oksid i titanijev dioksid (mineralni filteri) su idealni za osjetljivu kožu. Uz pravilan odabir SPF-a, koji odgovara vašem tipu kože više nećete imati nered (akne) na licu.

SPF treba nanijeti u dovoljnoj količini, zato su tu tonirani SPF proizvodi odličan izbor.

UV zračenje prolazi i kroz oblake te stakla – zaštita je nužna čak i tijekom vožnje automobilom.

Hidratacija – iznutra i izvana

Putovanja često podrazumijevaju avionske letove, klimatizirane prostore i promjene u unosu tekućine.

Sve to doprinosi transepidermalnom gubitku vode i dehidraciji kože.

Koje sastojke tražiti u hidratantnim proizvodima (npr. kremama) za njegu kože?

Hijaluronska kiselina – veže vodu i pruža trenutno ''punjenje'' kože.

Glicerin, urea – umiruju kožu i obnavljaju kožnu barijeru.

Ceramidi i niacinamid – jačaju epidermalnu barijeru i smanjuju gubitak vlage.

Pijte minimalno 2 litre vode dnevno, uz dodatnu hidraciju tijekom fizičke aktivnosti ili boravka na suncu.

2. Make-up ljeti: Manje je više

Tijekom vrućih dana i na putovanjima, težak make-up može dovesti do začepljenja pora, topljenja proizvoda i pojave iritacija.

Pokušajte koristiti tonirane SPF kreme koje pružaju zaštitu i laganu pokrivenost. Lako ih je nanositi svaka 2 sata, a ne začepljuju pore.

Birajte mineralni puder u prahu koji upija višak sebuma ako baš trebate matirati kožu.

Vodootporna maskara uvelike će vam pomoći. Otporna je na vlagu i znoj, te nećete - poput pande - imati one kolutove ispod očiju.

3. Njega tijela i kose

Tijelo:

Nakon sunčanja koristiti ''after sun'' proizvode s aloe verom i pantenolom.

Izbjegavati grube pilinge nakon sunčanja.

Hidratantni losioni za tijelo koji se brzo upijaju vaš su saveznik.

Kosa:

UV zračenje i morska sol isušuju kosu.

Koristiti sprejeve s UV zaštitom za kosu.

Nakon kupanja treba isprati kosu slatkom vodom, koristiti regeneratore i maske 1–2 puta tjedno.

4. Preporuke za specifične uvjete putovanja

Planine (viša nadmorska visina)

UV indeks je viši; SPF 50+ obavezno.

Hladniji zrak može dodatno isušiti kožu – koristiti bogatije hidratantne formule.

Tropske destinacije:

Visoka vlažnost može potaknuti razvoj gljivičnih infekcija.

Nositi laganu, prozračnu odjeću i obuću.

Letovi avionom

Zrak u avionima snažno dehidrira kožu.

Prije leta: bogata hidratantna krema i SPF.

Tijekom leta: termalna voda u spreju, izbjegavati make-up.

5. Putna kozmetika ili kako se pametno pakirati

Birati multifunkcionalne proizvode (npr. SPF u toniranoj kremi)

Putna pakiranja do 100 ml koja su idealna za ručnu prtljagu.

Nemojte zaboraviti dezinfekcijski gel, vlažne maramice, balzam za usne sa SPF-om, mini četkicu za zube, obične maramice, bocu vode.

Na kraju dana, točnije, na kraju dana provedenog na suncu uz koktel, SPF koji se nekako zaboravio obnoviti može se dogoditi da koža nije u najbojem stanju. Tada je vrijeme da budemo realni.

Ljeto je predivno, putovanja isto, ali vaša koža nije na godišnjem odmoru. Ona je u punom radnom odnosu. Bori se s UV zrakama, soli, klorom, znojem, vrućinom, avionima i sapunom iz hotela koji je, očito, predviđen za nekoliko funkcija.

Zato je poanta ovog članka jednostavna. Pametna rutina, a ne kofer pun skupih preparata koje nećete ni otvoriti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO || Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom