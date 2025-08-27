Čudesna maska za kosu iz kuhinje: Čini je snažnom i sjajnom, a nije ni skupa

Timca Pruijt, osnivačica brenda Laser Hair Removalo, istaknula je kako ljudi mogu uštedjeti stotine eura godišnje koristeći jednostavne sastojke iz smočnice i hladnjaka umjesto skupih tretmana u salonima.

Stručnjakinja tvrdi da je ova maska za kosu pravo malo čudo jer je istodobno jača, njeguje i štiti. Potrebno je svega pet sastojaka: pola zrelog avokada, žumanjak, žlica kokosovog ulja, žlica sirovog meda te dvije žlice običnog grčkog jogurta, piše The Sun.

Maska za kosu od prirodnih sastojaka

"Ova maska djeluje jer spaja proteine, vlagu i antioksidanse – sve ono što je kosi potrebno kako bi ostala snažna i sjajna. Žumanjak i grčki jogurt daju proteine koji obnavljaju i jačaju vlas, dok mliječna kiselina iz jogurta nježno čisti vlasište i pomaže zdravom rastu kose. Avokado i kokosovo ulje dubinski hidratiziraju i dodaju esencijalne masne kiseline koje pomažu u zadržavanju mekoće i smanjenju lomljenja. Med djeluje kao prirodni ovlaživač jer privlači i zadržava vlagu, a svojim antioksidansima štiti kosu od oštećenja", objašnjava Pruijt.

Posebno naglašava da je važno koristiti sirovi, neprerađeni med jer zadržava enzime, antioksidanse i minerale koji se često unište tijekom obrade i pasterizacije.

Masku je moguće dodatno obogatiti sastojcima poput aloe vere ili vitamina E koji umiruju vlasište i pružaju dodatnu zaštitu od isušivanja i vanjskih štetnih utjecaja.

Recept za masku za kosu

Ovi sastojci zajedno popravljaju, hidratiziraju i štite kosu, čineći je snažnijom, sjajnijom i lakšom za oblikovanje, a najbolja stvar je cijena jednog tretmana - od oko 18 eura, pod uvjetom da ništa od sastojaka već nemate kod kuće. Za usporedbu, prosječan tretman u frizerskom salonu stoji više od 30 eura.

Zgnječite avokado i umiješajte žumanjak i jogurt. Dodajte kokosovo ulje, med i, po želji, dodatke poput aloe vere ili vitamina E, pa sve dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Nanesite masku na vlažnu kosu, od korijena do vrhova. Pokrijte kosu kapom za tuširanje i ostavite djelovati 20 do 30 minuta. Na kraju isperite mlakom vodom, a po potrebi blago operite blagim šamponom.

Za osobe s osjetljivim vlasištem, Timca preporučuje da prvo napravite test na malom dijelu kože te da izbjegavate korištenje maske u slučaju kožnih oboljenja bez savjetovanja s liječnikom.

