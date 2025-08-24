Mnogi muškarci pate od tjeskobe zbog frizure: Novo istraživanje otkrilo zanimljiv razlog

Iako se šišanje može činiti kao jednostavan zadatak, novo istraživanje pokazuje da mnogim muškarcima nije nimalo lako jasno reći frizeru kakvu frizuru zapravo žele. Prema novoj anketi, svaki peti muškarac ima tjeskobu zbog frizure.

Ankate je provedena na 2000 muškaraca u SAD-u te je pokazala da se 21 posto njih osjeća "nervozno" kad od svog frizera ili brijača traži novu frizuru. Istraživanje, koje je provela agencija Talker Research provodilo se online između 23. i 28. srpnja 2025. godine, piše New York Post.

Muškarci vjerni klasičnim frizurama

Gotovo svaki četvrti muškarac (23 posto) kaže da ranije nije imao hrabrosti zatražiti frizuru koju je zapravo želio.

Mnogi muškarci se zbog nesigurnosti ili straha da frizer neće razumjeti njihove želje, odlučuju za sigurniju, jednostavniju verziju frizure, iako zapravo žele nešto drukčije. Tako je postupilo 17 posto ispitanika. S druge strane, oni koji su frizeru pokazali fotografiju frizure koju žele, imali su puno bolje rezultate. To je napravilo 36 posto muškaraca, a čak 88 posto njih reklo je da je frizer uspio napraviti točno takvu frizuru kakvu su pokazali na fotografiji.

Voditeljica istraživanja naglašava važnost edukacije i kvalitetne komunikacije između klijenata i frizera. Polovica ispitanika smatra da je za postizanje zadovoljavajuće frizure ključno bolje razumjeti svoju kosu i različite stilove, pri čemu im stručni savjeti frizera značajno pomažu.

Frizeri su muškarcima često pomagali da otkriju koji stil najbolje odgovara njihovom tipu kose (41 posto), obliku lica (40 posto), koliko često bi trebali dolaziti na šišanje (37 posto), što znače različite duljine mašinice (31 posto) te kako pravilno održavati frizuru kod kuće (31 posto).

Više od polovice ispitanika (57 posto) ima određenog frizera kod kojeg redovito odlazi, a čak 74 posto smatra da povjerenje u frizera ima velik utjecaj na konačni izgled frizure.

Trećina muškaraca (32 posto) smatra da imaju toliko blizak odnos sa svojim frizerom da ga smatraju "gotovo članom obitelji", dodatnih 16 posto vidi ga kao bliskog prijatelja, dok 29 posto smatra frizera prijateljem, ali samo tijekom posjete salonu.

"Muškarci se mogu poigrati sa svojom frizurom i napraviti promjenu. Ključ je u povjerenju i otvorenoj komunikaciji s frizerom. Kad jasno objasnite što želite i prepustite se njihovom iskustvu, izaći ćete iz salona osvježeni i s potpuno novim izgledom zbog kojeg ćete se osjećati samouvjereno", ističe frizerka Stacia Kelley.

Istraživanje je također pokazalo da prosječan muškarac šiša kosu deset puta godišnje i da nosi istu frizuru u prosjeku sedam godina. Većina (84 posto) trenutačno je zadovoljna svojim stilom, a 55 posto nije razmišljalo o promjeni frizure. No, to ne znači da nisu otvoreni za promjene, smatraju da bi uspješno nosili stilove poput duge kose (28 posto), potpuno obrijane glave (22 posto), duge kose s razdjeljkom po sredini (13 posto), pramenova (11 posto), jež frizure (11 posto), zalizane frizure (deset posto), mulleta (tzv. fudbalerka) (osam posto), mohawka (osam posto) ili izblajhane kose (sedam posto).

