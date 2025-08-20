Pobjede na natjecanjima pripisuje posebnom tretmanu: Nećete vjerovati što stavlja na lice

Graciella Carvalho, 39-godišnja fitness trenerica iz Brazila, šokirala je javnost svojim metodama pripreme za natjecanja iz bodybuildinga za koje tvrdi da su joj upravo one donijele titule prvakinje.

"Vjerujem da briga o sebi kreće iznutra. Ono što jedem odražava se na mojoj koži, ali također na lice nanosim majčino mlijeko jer smatram da je iznimno hranjivo", izjavila je.

Striktna prehrana i majčino mlijeko

Graciella trenira svaki dan, ponekad i do tri sata dnevno, a njezina prehrana sastoji se isključivo od visokoproteinskih namirnica poput ribe, piletine i jaja, dok ugljikohidrate unosi putem riže i krumpira. U tjednima uoči natjecanja svaki dan jede šest obroka – u sedam sati ujutro, 10 ujutro, 13 sati, 16 sati, 19 sati i 22 sata. Unosi oko 1500 kalorija dnevno, a svaki obrok planira u suradnji s nutricionistom kako bi točno postigla željeni omjer proteina i ugljikohidrata, piše Daily Mail.

Carvalho, koja trenutačno živi u Miamiju na Floridi, nedavno je osvojila prvo mjesto u prestižnoj kategoriji Diva Fitness 35+ na natjecanju World Beauty Fitness and Fashion. Unatoč uspjehu, ne odmara, već se intenzivno priprema za sljedeće natjecanje. Njezin tjedni raspored strogo je organiziran: donji dio tijela trenira ponedjeljkom, srijedom i petkom, dok su utorak, četvrtak i subota rezervirani za gornji dio. Dan započinje kardio treningom na prazan želudac, a poslijepodne nastavlja s vježbama snage i dizanjem utega.

Iako otvoreno priznaje da je riječ o fizički i mentalno zahtjevnom režimu, ističe da se svaki trud isplatio.

"Svaki sat rada, disciplina i svi trenuci odricanja donijeli su rezultat. Ova pobjeda mi izuzetno puno znači, posebno zato što sam se natjecala uz snažne, predane i inspirativne žene", rekla je ponosno.

Graciella otvoreno priča o nerealnim standardima ljepote koje, kako kaže, često nameću influenceri na društvenim mrežama.

"Ljudi gledaju određene influencere i pretpostavljaju da su takva tijela rezultat napornog treninga i zdrave prehrane. Ali, u većini slučajeva, to nije istina", napomenula je i dodala kako mnoga takva tijela nemaju nikakve veze s fitnessom, već su rezultat estetskih zahvata. "Riječ je o ljudima koji nemaju nikakvu fitness rutinu, a ipak imaju savršeno definirana tijela zahvaljujući estetskim korekcijama."

Smatra da to zbunjuje početnike i obeshrabruje one koji uistinu ulažu trud. "Ne radi se o tome da osuđujem one koji se odluče za operacije – riječ je o iskrenosti", poručila je.

"Ne možemo romantizirati izgled postignut estetskim zahvatima i istovremeno glumiti da su rezultat isključivo treninga i zdrave prehrane", napomenula je Graciella.

Ističe kako je važno pokazivati i onu drugu stranu – onu koja se ne vidi na društvenim mrežama: "Svaka fotografija koju objavim nosi sa sobom sate rada, odricanja i discipline. Kada dijelimo i one teže trenutke, druge se žene mogu poistovjetiti s nama. Želim pokazati stvarnost iza kulisa – ono što većina prešućuje ili namjerno skriva".

