Smanjite ispadanje kose bez lijekova ili dodataka prehrani pomoću ovih pet načina

Gubitak kose sve je češći problem koji pogađa velik broj ljudi, a posebno muškarce. Više od 80 posto muškaraca i gotovo polovica žena u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom života doživi značajan gubitak kose.

Takav trend potaknuo je razvoj industrije vrijedne više milijardi dolara, koja potrošačima nudi razna "brza rješenja", od dodataka prehrani do skupih preparata, iako mnoga od njih ne daju željene rezultate, piše New York Post.

Triholog William Gaunitz ističe kako postoje jednostavni i pristupačni koraci koje svatko može primijeniti kod kuće, a koji mogu pomoći u očuvanju zdravlja kose i vlasišta bez korištenja lijekova ili dodataka prehrani.

Prirodni načini za smanjenje ispadanja kose

Gaunitz navodi pet učinkovitih savjeta za svakodnevnu rutinu, kao i tri popularne metode koje bi, umjesto poboljšanja, mogle dodatno oštetiti vlasište.

Boravak na suncu od 15 minuta bez zaštitne kreme

Gaunitz preporučuje svakodnevno izlaganje suncu u trajanju od 15 minuta bez korištenja kreme za sunčanje, kako bi tijelo prirodno proizvelo odgovarajuću količinu vitamina D3. Naime, vitamin D ključan je za stvaranje stanica koje se razvijaju u folikule kose. Znanstvena istraživanja upućuju na to da manjak vitamina D može biti povezan s pojačanim ispadanjem kose, uključujući i gubitak kose kod žena.

Upozorava se, međutim, da izlaganje suncu duže od 15 minuta bez zaštite može dovesti do oštećenja kože, uključujući opekline pa je nakon tog vremena potrebno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom.

Uravnotežena prehrana ima ključnu ulogu

Triholog ističe da pravilna i raznolika prehrana ima najveći utjecaj na zdravlje kose. Osobe koje ne konzumiraju životinjske proteine ili prate specifične prehrambene režime izložene su povećanom riziku od manjka važnih nutrijenata, osim ako ih pažljivo ne nadoknađuju iz drugih izvora.

Gaunitz preporučuje da se utvrdi krvna grupa i na temelju nje prilagodi prehrana, čime se omogućuje preciznije zadovoljenje individualnih potreba organizma.

Zdravlje probavnog sustava utječe na rast kose

Problemi s probavom, poput čestih zatvora, proljeva ili žgaravice, mogu upućivati na to da tijelo ne apsorbira hranjive tvari na pravilan način, čak i ako je prehrana uravnotežena. Nepravilna apsorpcija nutrijenata može utjecati na cjelokupno zdravlje, uključujući i zdravlje kose.

Zbog toga je važno obratiti pažnju na znakove koje tijelo šalje te u slučaju trajnih tegoba potražiti stručno mišljenje.

Redovito pranje kose pomaže u održavanju vlasišta

Gaunitz savjetuje pranje kose barem svaka 48 sata s kvalitetnim šamponom koji sadrži antimikrobna ulja, kao što su ulje grejpa, ružmarina, čajevca ili timijana. Redovitim pranjem uklanja se višak sebuma, bakterija i gljivica koje se prirodno nakupljaju na vlasištu.

Održavanje ravnoteže mikrobioma vlasišta ključno je za prevenciju upalnih procesa i očuvanje zdravlja folikula dlake. Zbog osjetljivosti kože tjemena, higijenske postupke treba provoditi pažljivo i redovito, kako bi se spriječila eventualna oštećenja.

Masiranje vlasišta za poticanje cirkulacije

Prije tuširanja preporučuje se masaža vlasišta, koja potiče poboljšanje cirkulacije krvi do folikula, razgrađuje blage naslage kalcija ispod kože te pomaže u uklanjanju viška sebuma — prirodne masnoće koja je neophodna za rast kose, ali u pretjeranim količinama može začepiti pore i usporiti rast.

"Ova metoda može značajno poboljšati zdravlje vlasišta", naglašava Gaunitz. Dodatno preporučuje korištenje gua sha kamena – laganog, ali djelotvornog sredstva koje smanjuje napor pri masiranju, a donosi vidljive rezultate.

Tri metode koje treba izbjegavati

Iako se na društvenim mrežama često promoviraju "brzi trikovi" za poboljšanje izgleda kose, stručnjaci upozoravaju da određene metode mogu imati negativne posljedice.

Gaunitz ističe tri postupka koja je važno izbjegavati kako bi se očuvalo zdravlje vlasišta i folikula dlake.

Svakodnevna uporaba dermarollera može izazvati infekcije

Dermaroller je ručni uređaj s mikroiglicama namijenjen stimulaciji rasta kose. Unatoč popularnosti njegove kućne primjene kao jednostavnog rješenja, Gaunitz upozorava na ozbiljne rizike svakodnevnog korištenja.

"Redovita, svakodnevna primjena dermarollera kod kuće može dovesti do nastanka ožiljaka, ozljeda pa čak i infekcija na vlasištu, što u mnogim slučajevima može dodatno pogoršati stanje", naglašava Gaunitz. Stoga ovaj tretman treba provoditi isključivo pod stručnim nadzorom.

Preskakanje pranja kose uzrokuje nakupljanje sebuma i upale

Unatoč čestim preporukama o izbjegavanju pranja kose kao načinu smanjenja ispadanja, Gaunitz odbacuje takve tvrdnje kao neutemeljene.

"Broj osoba koje su, na temelju savjeta frizera ili informacija s interneta, izbjegavale pranje kose i potom doživjele pojačano ispadanje, izrazito je velik", ističe Gaunitz i naglašava kako je redovito pranje kose nužno, osobito u slučaju narušenog zdravlja vlasišta ili pojačanog gubitka kose.

Sebum, prirodna masnoća kože, može sadržavati bakterije, gljivice i druge nečistoće čije nakupljanje može potaknuti upalne procese. Stoga Gaunitz preporučuje pranje kose svakodnevno ili barem svakih četrdeset osam sati, uz temeljito čišćenje vlasišta kako bi se održala njegova optimalna higijena i zdravlje.

Izravno nanošenje soka od češnjaka i crvenog luka

Iako su prirodni sastojci poput češnjaka, luka i ulja od ružmarina poznati po svojim korisnim svojstvima, Gaunitz upozorava da njihova izravna primjena na tjeme, osobito u nerazrijeđenom obliku, može promijeniti prirodni mikrobiom kože i izazvati iritacije.

"Iako svaki od ovih sastojaka ima potencijalne koristi, ne bi ih trebalo nanositi samostalno, niti u nerazrijeđenom stanju, osim ako se ne koriste ciljano i prema preporuci stručnjaka", objašnjava.

