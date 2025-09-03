Dobili ste ovu poruku? Ovako prevaranti mogu saznati ime vašeg djeteta: 'To nisu ljudi...'

Višnja Fortuna imala je sreće - bila je meta prevaranta koji se predstavio kao njezin sin.

"'Mama Matija je - ja sam ti sad u banci i hitno mi trebaju novci jer se nešto dogodilo', glasila je poruka. On je rekao 'mama Matija je', to mi je bilo najuvjerljivije! Kako možeš znati da se moj sin zove Matija", prepričava nam predsjednica Matice hrvatskih umirovljenika.

Zatim su je nazvali ponovno ozbiljnijim tonom i rekli ako ne pošalje novac odmah, neće biti dobro.

"Suprug kaže 'a da mu ja pošaljem novce?'. Jer znate kad je dijete u pitanju onda uopće ne razmišljaš. Tada mi kaže suprug, 'idem ja nazvati Matiju', a Matija o tome pojma nema", dodaje.

Višnja je na vrijeme shvatila da je riječ o prijevari. Ne, mnogi ne shvate.

Kako 'operiraju' prevaranti?

Zagrebačka policija upozorava da prevara sve češće zovu ljude predstavljajući se kao bolnički liječnici. Zatim tvrde da je dijete koje je teško nastradalo u prometnoj nesreći, a za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti bolnicu.

"Bolnica nikad preko telefona ne traži novac niti bi bilo kakav oblik podataka koji bi bili vezani uz bankovne račune ili povjerljive podatke. Ako i dođe do nekog tipa naplate, a to se nikad ne događa u hitnim događajima, tada bolnica šalje pisani dopis s pečatom", objašnjava zamjenik ravnatelja KB Sveti Duh Igor Alfirević.

Na prijevaru najčešće nasjedaju umirovljenici.

"Naše starije sugrađane zbuni upravo činjenica da je netko nastradao u vašoj obitelji ili užoj socijalnoj sredini - na taj način razmišljamo instinktivno. Želimo pružiti pomoć voditelju i ne razmišljamo može li poziv biti lažan", ističe Služba za prevenciju zagrebačke policije Davor Tor.

Prevaranti preko društvenih mreža doznaju informacije o članovima vaše obitelji pa policija savjetuje da se vodi računa o privatnosti.

Ovakve i slične upute, umirovljenici dobivaju na druženjima u Matici umirovljenika u Novom Zagrebu. Uhvatili smo ih na satu tjelovježbe, ali to je mjesto i druženje i razmjena iskustava. Mnogi od njih bili su mete prevaranata.

Savjeti građanima

Predsjednica Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb Višnja Gojković navodi primjer jedne takve prevare gdje se prevaranti pretvaraju da zovu iz banke i svoju metu pokušavaju namamiti uvjeravajući ih da imaju lažne novčanice. Pozove ih da podignu "lažan novac" i dođu zamijeniti "za pravi", na što mnogi nasjednu.

“Ostaju bez sjećanja, pamćenja i razne bolesti koje utiču na to kod starijih ljudi, zato prevaranti više nasrću na nas stare, ali moramo biti oprezni”, svjedok je umirovljenik Branko Pavičić.

Pa Matica organizira i edukativne satove. Nažalost, u trenutku poziva prevaranta, često se ne razmišlja racionalno.

"U svim situacijama gdje netko traži od vas novac, postanite i razmislite. Nazovite 192 i podijelite informaciju s nama kako bismo znali usmjeriti pravu policijsku službu", savjetuje Tor.

"Oni koji to rade mislim da nisu uopće ljudi. A s druge strane rade na one najosjetljivije i najranjivije", zaključuje Fortuna.