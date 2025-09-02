Ukrajinska obitelj nikad neće zaboraviti odmor na Hvaru: Djevojčici umalo amputirana noga

Trebao je to biti ugodan odmor, a pretvorio se u noćnu moru za ukrajinsku obitelj. Bezazlena dječja igra u hvarskoj uvali Dubovica prije desetak dana pretvorila se u utrku s vremenom zbog ugriza poskoka.

„Bio je to običan dan na plaži. Mi smo ležali, a djeca su se igrala u blizini kafića. To se dogodilo nekoliko metara od nas. Kći mi je prišla i rekla – Nešto me uhvatilo za nogu. Bila je to zmija... Plakala je i onda počela povraćati. Koža joj je pobijelila, a na mjestu ugriza postajala je plava“, ispričala je Marta, majka djevojčice iz Ukrajine.

Petogodišnja djevojčica helikopterom je prevezena u splitski KBC. „S obzirom na to da je kliničko stanje bilo izuzetno teško, ona je bila u stanju šoka i hemodinamski nestabilna zaprimljena odmah u Zavod za intenzivnu pedijatriju te su započete i provedene sve mjere intenzivnog liječenja prema pravilima struke“, kazao je Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Opasnost od gubitka noge

Djevojčica je primila dozu protuotrova, ali se stanje pogoršalo. Postojala je ozbiljna opasnost od gubitka noge. „Zbog komplikacija nakon samog ugriza bilo je potrebno i kirurško zbrinjavanje, odnosno liječenje tih komplikacija. Tako da je isto indicirano, isto provedeno i djevojčica je u stabilnom stanju nakon 72 sata. Otpuštena je iz našeg zavoda za intenzivnu pedijatriju i premještena na daljnje liječenje u Kliniku za dječju kirurgiju“, rekao je Markić.

Kod ugriza poskoka svaka sekunda vrijedi zlata. Zahvaljujući brzoj intervenciji tima hitne pomoći, dijete je u rekordnom roku stiglo do liječnika.

„Kada se god radi o djetetu postupamo s posebnim oprezom, s posebnom pažnjom. Po dolasku tima hitne helikopterske medicinske službe dijete je ponovno pregledano i moram pohvaliti tim na terenu i helikopterski tim zato što je zapravo od poziva helikopteru do dolaska djeteta na Firule prošlo nekih 40-ak minuta, što znači da je dijete zbrinuto u najkraćem mogućem roku“, izjavio je Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Ni u najgorim snovima nitko ne bi očekivao ovakav scenarij na plaži. Strah i panika sada su iza majke, no ovo će ljetovanje pamtiti dugo. „Ja samo želim vjerovati kako se ova situacija neće dogoditi više nikome, jer je doista poput noćne more“, rekla je Marta. Na svu sreću, sve se dobro završilo. Ovo je samo jedan od ugriza ovog ljeta, no iz KBC-a poručuju da imaju dovoljno protuotrova, osobito tijekom ljetnih mjeseci.