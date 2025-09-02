Danijela i Nenad nakon 20 godina u Kanadi sreću pronašli u Osijeku i pokrenuli posao: 'Grad ima sve mogućnosti'

Osječani vole reći da je njihov grad – baš po mjeri čovjeka. Grad uz rijeku s jedinstvenom šetnicom i s više parkova nego trgova. Postaje i mjesto po mjeri poslovnih ljudi jer u Osijeku je sve više i velikih i malih poduzetnika pa i povratnika iz inozemstva.

Kanada je danas lijepa uspomena. Danijelina i Nenadova obitelj se nakon 20 godina užurbanog života odlučila vratiti u Hrvatsku, a tražeći idealno mjesto za obiteljski život – izabrali su Osijek.

"Dovoljno je velik, da ima sve sadržaje, da ima sve mogućnosti, znači za školovanje za djecu, a isto je tako dovoljno mali da ga možete biciklom u stvari prijeći i miran je", kaže Danijela Žugec.

U Osijeku su se brzo integrirali u sredinu, a kćer i sin završili škole i našli posao.

"Upoznali smo naravno i naše prijatelje s kojima se dugo družimo, našla sam i dečka ovdje i sve je nekako ispalo stvarno evo – savršeno", kaže Patricia Žugec, Danijelina kćer.

Iz Kanade su stigli prije desetak godina i u Osijeku pokrenuli posao, privatan vrtić. Kažu kako nije bilo lako, ali da su se vremena i uvjeti promijenili.

"I trend je više sada nekakav, jako puno povratnika, znači jako puno nas ljudi zove iz Njemačke, Australije, Kanade, iz raznih zemalja i imamo još jednu situaciju gdje jedan od supružnika uopće nije Hrvat", kaže Danijela Žugec.

Poslovna klima u Osijeku nikada nije bila bolja, govore i obrtnici čiji je broj u Osijeku i Slavoniji u posljednjih godinu dana znatno porastao.

"Naša Županija ima 7 tisuća obrtnika, što je rast od 11,4 posto, nešto malo veći rast od toga je sam Grad Osijek koji je sa 3 tisuće 280 skočio na 3 tisuće i 700 obrtnika", kaže Tibor Vidaković, predsjednik Udruženja obrtnika Osijek.

I nisu jedini koji vide rezultate dobre poduzetničke klime.

"Upravo sinergija između svih nas dionika koji smo tu na tržištu rada, kako Grada, predstavnika gospodarstva, Sveučilišta, znači znanstvene zajednice govori u prilog tome da dobro radimo i nadam se da će se takav trend nastaviti u budućnosti", kaže Ivan Sarić, direktor Regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca u Osijeku.

Potvrđuje to i interes globalnih igrača u svijetu poduzetništva, jer nakon dolaska i izgradnje tvornice američkog tehnološkog giganta, dolazak u Osijek najavila je i velika njemačka kompanija najpoznatija po proizvodnji dijelova za autoindustriju. I veliki i mali u Osijek su dobrodošli.

"Dakle definitivno svi oni koji su struka i koji žele raditi itekako mogu pronaći načina i oplemeniti sredinu, ali i uprihoditi od znanja kojim raspolažu", kaže Tibor Vidaković.

Danijelina obitelj kaže da je svoju misiju uspješno ostvarila, a dalje planira održavati to što ima i radovati se životu.