U Osijek stiže novi investitor, očekuju i novu flotu tramvaj; Radić otkrio što će biti s parkingom

Osijek postaje mjesto po mjeri poslovnih ljudi jer je sve više i velikih i malih poduzetnika pa i povratnika iz inozemstva. U grad je najavljen dolazak novog investitora.

Reporter RTL-a Bojan Uranjek razgovarao je s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem.

Dokle je stigao projekt dolaska njemačkog investitora?

U Osijeku imamo odlične gospodarske pokazatelje. U odnosu na lipanj 2021., kada sam preuzeo vođenje grada, danas imamo 4313 više zaposlenih, što su sjajne brojke. Nakon dolaska najveće strane investicije u povijesti grada, američke tvrtke Jabil, izašli smo na investicijsku kartu Europe i svijeta.

Prva i druga zona u Nemetinu su 95 posto popunjene. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske od koje smo dobili 36 hektara vrijednih 13 milijuna eura, darovanih gradu. Time su se otvorili prostori za nove poduzetnike. Jedan od njih je i njemačka tvrtka Aemsgir, čije sam proizvodne pogone obišao prije mjesec, dva. Oni su u Njemačkoj 3. srpnja dobili pravomoćnu građevinsku dozvolu i očekujemo skori početak gradnje. To će donijeti još bolje gospodarske rezultate i nova radna mjesta.

To je tvrtka koja već posluje u Njemačkoj, Aziji i Americi, a prvi proizvodni pogon na europskom tlu, izvan Njemačke, bit će upravo u Osijeku.

Osijek je danas veliko gradilište. No, ima i primjera gdje stvari nisu išle glatko – poput Štrosmajerove ulice. Poduzetnici su nezadovoljni jer se nova cesta ponovno mora raditi. Što se tu dogodilo i kako će biti riješeno?

Kao što ste rekli, Osijek je jedno veliko gradilište. To su najveća ulaganja u posljednjih 30 godina, na što sam ponosan, i građani to prepoznaju. No, nažalost, dolazi i do grešaka.

U Štrosmajerovoj ulici dogodila se situacija da je projekt izrađen prije nego što sam postao gradonačelnik. Radilo se po žutom FIDIC-u, što znači da izvođač radova preuzima odgovornost i za projektiranje i za izvedbu. Nakon završetka radova počele su se pojavljivati pukotine i kvarovi. Tada sam povukao potez koji prije mene nitko u Osijeku nije – tražio sam da izvođač radove ponovi o svom trošku.

To je u tom trenutku bilo najbolje rješenje za zaštitu građana i grada. Radovi se sada ponovno izvode, iako je situacija apsurdna i jedna od najgorih u mom mandatu. No, odgovornost je na izvođaču – tvrtki Swietelsky, koja sada popravlja o svom trošku.

Dobra vijest u svemu je da su u Osijek stigli prvi novi niskopodni tramvaji. Zahvaljujući Vladi RH, umjesto deset, stiže ih 20, vrijednih 40 milijuna eura. Uskoro ćemo imati potpuno novu flotu tramvaja.

Kako će građani Osijeka ubuduće parkirati? Znamo da je stari koncesionar izgubio posao, a nadzor parkiranja preuzima grad.

Osijek je bio jedan od rijetkih gradova u ovom dijelu Europe koji je imao koncesionara za parking. Donijeli smo odluku da to vratimo pod grad. Studije dviju svjetskih revizorskih kuća pokazale su da je grad godišnje gubio milijun eura – dakle, deset milijuna u deset godina.

Odlučili smo to promijeniti. Već smo izgradili oko 500 novih parkirališnih mjesta, a planiramo i izgradnju nadzemnih garaža. Javna rasprava o naplati parkiranja je pri kraju – pristiglo je 50 prijedloga građana i 80 pitanja na koja odgovaramo. Nakon toga slijedi otvaranje ponuda i vjerujem da smo pri kraju procesa.

Važno je naglasiti: nikada do sada parking u Osijeku nije bio pod gradom – a od sada će biti.

Građani su primijetili da vas neko vrijeme nije bilo u javnosti. Gdje ste bili?

Bio sam tri tjedna u Americi na programu State Departmenta, za što zahvaljujem američkom veleposlanstvu u Hrvatskoj na nominaciji. Riječ je o jednom od najprestižnijih programa za buduće lidere. Boravio sam u Washingtonu i drugim američkim gradovima – jedno neprocjenjivo iskustvo. Od jučer sam ponovno u Osijeku i nastavljamo dalje raditi.